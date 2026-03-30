Diputados libertarios reactivan la ofensiva para derogar la Ley del Aborto

Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza formalizó un compromiso político para avanzar en la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente desde 2020.

La iniciativa quedó plasmada en un documento firmado en el marco del Día del Niño por Nacer, durante un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados , donde participaron referentes del oficialismo y organizaciones alineadas con la consigna de “defensa de las dos vidas”.

El texto suscripto establece la decisión de los firmantes de “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional Ley del Aborto”.

El documento lleva las firmas de los diputados Santiago Pauli, Jairo Guzmán, Rubén Darío Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, María Luisa González Estevarena, Bárbara Andreussi, Andrea Vera, Miguel Rodríguez y Carlos Zapata.

Durante el encuentro, Pauli fue uno de los principales oradores y reforzó el planteo de avanzar contra la normativa vigente.

“Para trabajar en todo lo que queremos cambiar en Argentina, incluyendo la derogación de la nefasta Ley del Aborto”, expresó, en un mensaje que fue acompañado por aplausos de los presentes.

El legislador también remarcó el carácter personal de su posicionamiento: “Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso”.

Y agregó: “Necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”.

Apoyo de organizaciones y presión desde el ala conservadora

El evento contó con la participación de distintas organizaciones vinculadas a la agenda “provida”, entre ellas ACIERA, +Vida, Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentinas, AMEV y Abrazo de Vida.

Desde el oficialismo, sin embargo, buscaron bajar el tono a la iniciativa. Fuentes libertarias indicaron que la derogación de la ley no forma parte de la agenda inmediata del Gobierno.

No obstante, reconocen que se trata de una bandera impulsada por el sector más conservador del bloque.

Un antecedente reciente y el retroceso libertario

El intento de avanzar contra la Ley 27.610 no es nuevo. A comienzos de 2024, la diputada Rocío Bonacci presentó un proyecto para derogar la normativa.

En aquel momento, la iniciativa contaba con el respaldo de varios legisladores libertarios, aunque ese apoyo se diluyó rápidamente tras la repercusión pública que generó el tema, lo que llevó a varios firmantes a retirar su aval.

Una discusión latente que vuelve a escena

Aunque el Gobierno no tiene previsto impulsar de inmediato la derogación, el compromiso firmado por los diputados deja en claro que el debate sigue abierto dentro del oficialismo.

La cuestión vuelve así al centro de la escena política, con un Congreso atravesado por tensiones ideológicas y una agenda que combina demandas sectoriales con los límites de la estrategia legislativa del Ejecutivo.