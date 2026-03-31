Diputados reactivó la Comisión de Juicio Político: la figura clave de Milei que va a estar al frente

La designación de Lilia Lemoine al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reactivó de inmediato la tensión con la oposición, que volvió a poner sobre la mesa una serie de reclamos pendientes contra el Gobierno.

Desde Unión por la Patria recordaron tanto la fallida constitución de la comisión en abril de 2024 como los pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei vinculados al caso $LIBRA, además de cuestionamientos por presuntas irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la reunión constitutiva, la diputada Paula Penacca dejó en claro el tono de la oposición. Antes de impulsar la candidatura de Guillermo Snopek como vicepresidente segundo, lanzó una frase cargada de ironía: “Celebramos que esta comisión finalmente vuelva a estar en funcionamiento”.

En esa línea, cuestionó la decisión del oficialismo de colocar a Lemoine al frente del cuerpo. “Nadie tropieza con la misma piedra dos veces”, señaló, en alusión a la interna libertaria que frustró la designación anterior. Según planteó, la elección actual responde a la intención de evitar conflictos dentro del propio bloque en un ámbito sensible como el juicio político al Presidente.

La comisión quedó bajo la conducción de Lemoine en una jornada en la que también se pusieron en marcha otras siete comisiones en Diputados. La movida consolida la estrategia de La Libertad Avanza de asegurar posiciones clave dentro del Congreso.

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, respaldó la designación con una breve defensa al señalar que los antecedentes de la diputada “son de público conocimiento”.

En cuanto a la integración, el PRO se quedó con la vicepresidencia primera —cuyo nombre será definido por ese espacio—, mientras que Unión por la Patria ubicó a Snopek como vicepresidente segundo. La secretaría de la comisión recaerá en Sebastián Pareja, también del oficialismo.

Dos años de parálisis y una interna que dejó secuelas

La Comisión de Juicio Político vuelve a activarse tras casi dos años de inactividad. En 2024, su funcionamiento quedó virtualmente paralizado luego de la conflictiva designación de Marcela Pagano como presidenta, una decisión que no contaba con el respaldo de la conducción libertaria.

Ese episodio desató una crisis interna en el bloque oficialista, que terminó con la salida de Oscar Zago y de la propia Pagano del espacio.

Con la llegada de Lemoine, el oficialismo busca cerrar ese capítulo y retomar el control de una comisión clave para eventuales procesos institucionales contra el Presidente.