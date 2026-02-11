El kirchnerismo apuntó contra los senadores que votarán a favor de la reforma laboral: "Indignante"

Live Blog Post

El Gobierno llega al Senado con optimismo

El oficialismo confía en que la estrategia de negociación y los cambios introducidos en la reforma laboral permitirán avanzar con la iniciativa en el Congreso y obtener un resultado favorable. En ese marco, el diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Bertie Benegas Lynch, defendió las modificaciones acordadas y aseguró que el objetivo central es ganar la votación.

Durante una entrevista en el canal de streaming Infobae en Vivo, el legislador utilizó una metáfora pugilística para explicar la lógica detrás de las concesiones: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”, señaló, en referencia a la necesidad de ceder posiciones para lograr consensos.

Bertie Benegas Lynch 27-11-25 El diputado nacional Alberto Bertie Benegas Lynch reconoció las negociaciones de La Libertad Avanza con la oposición para conseguir los votos en el Congreso a cambio de lugares en las listas.

Benegas Lynch explicó que la negociación de cambios en la reforma laboral responde a un escenario adverso, marcado por la fuerte resistencia del kirchnerismo y de los gremios, que rechazan varios puntos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Frente a ese contexto, sostuvo que el oficialismo optó por avanzar con un texto posible antes que sostener una postura inflexible.

El diputado remarcó que el Gobierno está dispuesto a ceder para destrabar acuerdos, aunque aclaró que el espíritu de la reforma se mantiene. “Lo perfecto es enemigo de lo posible. Vamos con lo óptimo y después, justamente, el Congreso tiene que ser un órgano de contralor”, afirmó.

Los cambios introducidos al dictamen de mayoría son considerados trascendentales. Incluyen modificaciones en el capítulo de Ganancias, que impactan tanto en la recaudación nacional como en los ingresos de las provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresariales en materia de aportes compulsivos; el sostenimiento del porcentaje destinado a obras sociales y una atenuación de la propuesta original vinculada al fondo de indemnizaciones.