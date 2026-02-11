Los sindicatos van contra el Gobierno por la reforma laboral: habrá paros y movilizaciones

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezarán este miércoles desde las 14.30 una movilización frente al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley.

En el caso de la CGT, los gremios del transporte realizarán un cese de tareas desde las 13, aunque sin paralización total del servicio, con el objetivo de facilitar la asistencia de los trabajadores a la concentración convocada en la Plaza del Congreso. La medida se complementará con la movilización de la tarde.

Por su parte, las CTA y Asociación Trabajadores del Estado (ATE)avanzarán con un paro nacional de 24 horas. Se trata de una diferencia táctica respecto de la CGT, que decidió reservar una huelga general para una etapa posterior del trámite legislativo, cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados, según indicaron fuentes sindicales.

La CGT cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa libertaria. “No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. Porque el trabajo no se negocia, porque las jubilaciones se defienden y porque los derechos se conquistan en la calle”, señaló el comunicado.

En la previa de la marcha, el secretario adjunto de la CGT y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez , afirmó que la central obrera apunta a “neutralizar” la reforma mediante la modificación de los artículos que afectan a los trabajadores y al sistema sindical.

Rodríguez sostuvo que el proyecto fue elaborado “con un criterio antisindical” y no con el objetivo de generar empleo, y advirtió que “ataca la estructura de los gremios” al intentar desfinanciar a las organizaciones a través de cambios en los aportes y contribuciones.

Rodolfo Aguiar.jpg

Desde una postura más confrontativa, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una advertencia a los gobernadores que acompañen la iniciativa. “Quienes avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte”, afirmó, y reclamó a los mandatarios provinciales que “dejen de especular y defiendan a los ciudadanos de sus territorios”.

A su turno, Mario Lavia, Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), subrayó que "la reforma laboral que impulsa el Gobierno no es un proceso de modernización, es un retroceso", y agregó que cuando se pone en discusión el derecho a las vacaciones, las indemnizaciones, la estabilidad laboral o la negociación colectiva, "lo que se está haciendo es debilitar al trabajador y, con él, a toda la familia petrolera. No hay país productivo posible si se avanza sobre derechos que costaron décadas de lucha y organización".

"Entendemos que el trabajo no puede ser la variable de ajuste. Los sectores productivos, como el energético, necesitan reglas claras, previsibilidad y diálogo social, no reformas que precaricen y fragmenten. Sin sindicatos fuertes y sin negociación colectiva no hay desarrollo sostenible, hay desigualdad y conflicto", aseguró Lavia.

Asimismo, desde su espacio, ratificó el "pleno acompañamiento a la CGT y a todas las decisiones que se adopten en defensa del trabajo digno. Creemos en una Argentina que crezca con derechos, con justicia social y con trabajadores protegidos. Sin derechos no hay modernización, y sin justicia social no hay futuro".

Campañas de visivilización por redes

En paralelo a la movilización, distintos gremios comenzaron a desplegar campañas de comunicación para visibilizar el rechazo a la reforma. La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, que integra la CGT, inició durante el fin de semana una campaña de publicidad aérea en Mar del Plata y el Partido de la Costa para advertir sobre “la regresiva reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en alianza con gobernadores y legisladores”.

Una iniciativa similar lanzó la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), con piezas gráficas y audiovisuales que buscan alertar sobre el impacto de la reforma en la vida cotidiana de los trabajadores.

“Trabajás más y ganás lo mismo. Te pueden pagar parte del sueldo en especies. Las vacaciones se fraccionan y las indemnizaciones se reducen y se pagan en cuotas”, sostiene uno de los mensajes de la campaña, que apunta a instalar el debate más allá del Congreso y trasladarlo al terreno social.