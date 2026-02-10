Reforma laboral: duro cuestionamiento de los sindicatos industriales

La Confederación de Sindicatos Industriales de la Republica Argentina (CSIRA) lanzaron una campaña de comunicación para advertir sobre el impacto de la reforma laboral en los trabajadores. Los gremios industriales sostienen que la reforma no generará más empleo ni mejora las condiciones laborales, sino que despenaliza los despidos y debilita las garantías existentes.

“Cambian las reglas para que vos pierdas” es la consigna que sintetiza el eje central de la iniciativa, orientada a mostrar que detrás de cada cambio que propone la reforma laboral subyace una misma lógica: trasladar riesgos, costos y pérdidas desde las empresas hacia quienes trabajan.

La campaña que se desarrollará por redes sociales, vía pública y medios de comunicación incluye cinco consignas . Están basadas en artículos específicos del proyecto y en conjunto resumen el impacto negativo que —de aprobarse— tendría la reforma sobre trabajadores formales e informales.

La campaña gira en torno a los aspectos centrales de la vida del trabajador, la jornada laboral, la remuneración, el descanso y la estabilidad laboral. Los afiches y flyers marcan consignas concretas:

“Trabajás más, te pagan lo mismo. Con la reforma laboral trabajás 12 horas y no te pagan extra”.

“¿Sabías que te pueden pagar el sueldo con fideos? Con la reforma laboral, tu empleador puede pagarte parte del sueldo en especies”.

“¿Descansar en verano? Solo cada tres años. Con la reforma laboral, tu jefe fracciona tus vacaciones como quiere”.

“Rajarte les conviene. Con la reforma laboral, si te despiden cobrás menos, en cuotas y sin preaviso.

“¿Aguinaldo, vacaciones, trabajo en blanco? Con la reforma laboral no se va a generar más trabajo formal”.

Artículos cuestionados de la reforma laboral propuesta

El art 105 establece que se admiten como formas de pago del salario "dinero en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos", el 154 permite fraccionar las vacaciones con la obligación de que una vez cada tres años sean en verano, el 198 establece el banco de horas para compensar jornadas extendidas y el 245 establece que no se computen para el cálculo de indemnizaciones los aguinaldos, vacaciones o premios.

En cuanto a la actividad de quienes hacer delivery, consagra el concepto de prestador independiente que cristaliza el estado de monotributistas como trabajador externo sin derechos y la posibilidad las empresas de contratar hasta tres trabajadores independientes (monotributistas). Además, la reforma establece la posibilidad de períodos de prueba de seis meses