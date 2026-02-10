Distintos sindicatos se manifestarán contra la reforma laboral en Mendoza: dónde y desde qué hora

Tras una serie de modificaciones que presentó La Libertad Avanza como parte de un acuerdo con otros bloques legislativos, este miércoles el Senado nacional debatirá el proyecto de Reforma Laboral planteado por el Ejecutivo. Será ante un marco de protesta convocada desde distintas organizaciones sindicales y políticas, tanto en Buenos Aires como en las provincias.

En Mendoza ya se han anunciado paros y movilizaciones , con distintos horarios y repercusiones que pueden modificar la cotidianeidad del centro mendocino.

El primero de los sindicatos que anunció una media de fuerza para acompañar la protesta contra la Reforma Laboral fue la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) . Será una jornada de huelga sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración. A partir de las 11 en el ingreso a la Legislatura provincial por Peatonal.

Impacta a los trabajadores estatales de todos los sectores que representa ATE , incluidos Salud, Desarrollo Social, Administración Central, Educación, Organismos Nacionales y Municipales. Según el sindicato, la medida no solo protesta contra la reforma laboral sino que en el plano local busca exigir la "urgente" apertura de paritarias. También reclaman contra lo que consideran "prácticas antisindicales" por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo.

De hecho, la secretaria adjunta Adriana Iranzo advirtió que conforme lo que suceda en el Congreso, "con un pueblo trabajador en las calles, manifestándose para que no voten la reforma laboral", las medidas de protesta van a recrudecerse.

image

Este martes anunciaron desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) que se plegarán a esta protesta con una concentración también a las 10 de la mañana en el mismo lugar y con las mismas consignas: "en contra de una reforma laboral precarizante y por la apertura de paritarias". Reclaman además una recomposición salarial y pases a planta a los profesionales contratados.

Otra asociación que se suma a la protesta es el Centro de Empleados de Comercio (CEC), el cual convocó a una movilización "en defensa del trabajo y en rechazo a la reforma laboral que perjudica los derechos de los trabajadores y trabajadoras mercantiles".

En este caso la concentración será a las 11 de la mañana en la misma intersección que la otra, en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas. Desde el CEC Mendoza expresaron que “defender el trabajo es defender el presente y el futuro de todos los trabajadores y trabajadoras del sector mercantil. La reforma laboral representa un retroceso en materia de derechos laborales y pone en riesgo la estabilidad, las condiciones de empleo y la dignidad del trabajo".

"La organización sindical reafirma su compromiso histórico con la defensa de los derechos conquistados y convoca a todos los trabajadores y trabajadoras a participar activamente de la movilización", concluyeron, en un comunicado que firmó el secretario general del sindicato, Fernando Ligorria.

image

A la misma hora convocaron los representantes del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), también en contra de la reforma laboral que en sus palabras "atenta" contra los derechos de los trabajadores de la educación.

"La medida, que se llevará a cabo a nivel nacional, se produce el mismo día en que el Senado comenzará a debatir en sesiones extraordinarias el proyecto de Reforma Laboral: una propuesta regresiva, que afecta derechos centrales en un contexto de pérdida salarial", señalaron.