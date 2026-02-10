El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto para cobrar el sueldo en billeteras virtuales

La decisión de eliminar la opción de libre elección de plataforma de cobro generó ruido en el ecosistema de las fintech detrás de las billeteras virtuales y entre los trabajadores. Lo que se presentaba como una "modernización del sistema laboral" terminó regresando al esquema tradicional, al menos en este punto, obligando a los empleados a permanecer dentro del sistema bancario convencional.

¿Por qué el Gobierno dio marcha atrás?

Pese a que el gobierno de Javier Milei promueve la "libertad" y tiene una política de desregulación, analistas señalan que esta marcha atrás responde a presiones de sectores tradicionales y a la necesidad de mantener un control estricto sobre la trazabilidad impositiva y los encajes bancarios. De hecho, hay que destacar que el anuncio sobre la eliminación de este punto en la reforma laboral se dio tras la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado.