Inflación en Mendoza: siete meses de incremento y un rubro que volvió a marcar el ritmo de la suba

La inflación sigue subiendo . Este martes se conoció el primer dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) del año correspondiente a enero y la tendencia creciente de los precios se mantiene desde al año pasado. Se acumula el séptimo mes consecutivo en el que la inflación es mas alta que el mes anterior y la tendencia está signada por el crecimiento del rubro alimenticio .

Según los datos que publicó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas ( DEIE ) la inflación de enero es la más alta desde abril del año pasado (3.1%), cuando tuvo un pico tras un año de descenso en el 2024. De hecho, en marzo del año pasado también fue de 3,1% y hay que remontarse a agosto de 2024 para una superior (4,6%).

En junio pasado fue de 1.1% y desde ese entonces no paró de crecer: 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, 2,7% de noviembre, 2,8% en diciembre y 3% en enero.

De hecho, esta tendencia afectó también a la medición interanual que analiza los últimos 12 meses. Mientras en 2025, los altos valores inflacionarios de 2024 que se iban dejando atrás favorecía a la curva descendente mes a mes (a pesar de que la inflación aumentaba), ahora los valores actuales provocaron que la curva vuelva a ser ascendente.

En enero la inflación interanual (de febrero 2025 al mes pasado) fue de 32,4%. En diciembre la inflación de todo 2025 (de enero a diciembre) había sido de 29,9%. En noviembre de 29,7%. En octubre de 28,8%. Ese fue el último dato más chico que el anterior.

image

Los alimentos que vuelven a motorizar la inflación

Como en los tiempos de mayor inflación a finales de 2023, la inflación nuevamente se ha visto motorizada por el incremento de los alimentos. En un contexto de economías regionales en crisis. En esta oportunidad fue el rubro que más subió, con un 3,8%, por encima del promedio. También el rubro esparcimiento, el cual es considerado estacional en los meses de vacaciones como es enero, que se ubicó en torno al 3,7%.

De hecho, alimentos tuvo una tasa de incidencia de 1,5%. Es decir, según la DEIE y por el peso que tiene este rubro en la canasta básica que se mide para analizar la inflación, el incremento del rubro explicó la mitad del incremento general.

De hecho, la medición interanual solo de este rubro también se encuentra por encima del promedio general con un 37,5%.

Alimentos vuelve a recalentar la inflación precisamente porque durante los meses en los que el índice iba a la baja, este rubro no era el que más aumentaba. El mes pasado creció un 3,4%, entre los más altos y también por encima del promedio. En noviembre, en cambio, aumentó un 2,5% por debajo del promedio. En octubre apenas por encima, lejos de ser el que más aumentó, al igual que en septiembre cuando de hecho estuvo por debajo del promedio.

Para graficar la incidencia del rubro, si consideramos el mes con la inflación más baja del periodo nos remontamos a enero de 2025, cuando fue del 1%. El más bajo en cinco años para la provincia. En ese índice alimentos apenas estuvo por encima del promedio 1.1% pero con cinco rubros por delante. Algunos de ellos con valores cercanos a los actuales como esparcimiento con casi el 3%.