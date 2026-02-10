La inflación en Mendoza durante enero fue de 3%

En la tarde del martes, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año.

La primera medición del año de la inflación de Mendoza cerró con una marca de 3%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este martes un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una tendencia a la suba con respecto a diciembre que fue de 2,8%.

Con esta cifra, el primer dato interanual del año (de febrero 2025 a enero pasado) cerró en la provincia con un acumulado de 32,4%. Este número es el resultado del 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, el 2,7% de noviembre, 2,8% en diciembre y 3% en enero.

El rubro que más subió en enero fue el de Alimentos y bebidas con un 3,8%; seguido por Esparcimiento con un 3,7%; Vivienda y servicios básicos con 3,6%; Educación con un 3,6% y Transporte y comunicaciones con un 3,6%. En tanto después figuran Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 3%; Otros bienes y servicios con un 2,5%; Atención médica y gastos para la salud con un 2,1%.