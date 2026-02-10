Presenta:

Dinero

|

Inflación

La inflación en Mendoza durante enero fue de 3%

En la tarde del martes, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año.

MDZ Dinero

Inflación
Noticias Argentinas

La primera medición del año de la inflación de Mendoza cerró con una marca de 3%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este martes un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una tendencia a la suba con respecto a diciembre que fue de 2,8%.

Con esta cifra, el primer dato interanual del año (de febrero 2025 a enero pasado) cerró en la provincia con un acumulado de 32,4%. Este número es el resultado del 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, el 2,7% de noviembre, 2,8% en diciembre y 3% en enero.

Te Podría Interesar

El rubro que más subió en enero fue el de Alimentos y bebidas con un 3,8%; seguido por Esparcimiento con un 3,7%; Vivienda y servicios básicos con 3,6%; Educación con un 3,6% y Transporte y comunicaciones con un 3,6%. En tanto después figuran Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 3%; Otros bienes y servicios con un 2,5%; Atención médica y gastos para la salud con un 2,1%.

inflación enero
La inflaci&oacute;n se aceler&oacute; levemente en enero.

La inflación se aceleró levemente en enero.

El único rubro que no subió durante el mes de enero fue el de Indumentario, marcando una baja de 0,7% en el arranque del año.

Archivado en

Notas Relacionadas