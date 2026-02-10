El Gobierno culpó el aumento de la inflación por las elecciones y los artículos "estacionales"

El Gobierno tuvo una tímida reacción inicial al informe del INDEC, que marcó que la inflación de enero dio un 2,9% lo que implique en otro mes con mediciones en alza para la gestión libertaria y en medio de la polémica por la conducción del organismo de estadística.

A la fecha de esta publicación, el presidente Javier Milei solo se refirió al tema dándole retuit a un posteo del economista oficialista y exasesor de Alberto Fernández, Antonio Aracre .

"Casi todos los consultores le erramos bastante en la estimación del IPC de enero, particularmente para Alimentos y Bebidas. El dato más difícil para extrapolar es el de los estacionales que justamente subieron este mes casi un 6% (tomate, naranja, manzana, papa, merluza). Por suerte es un efecto de única vez", compartió el mandatario en X, donde luego hizo alusión a los cambios realizados para avanzar con el proyecto de reforma laboral.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que "esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los 6 meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2".

Casi todos los consultores le erramos bastante en la estimación del IPC de enero, particularmente para Alimentos y Bebidas. El dato más difícil para extrapolar es el de los estacionales que justamente subieron este mes casi un 6% (tomate, naranja, manzana, papa, merluza). Por…

"El programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del BCRA. Esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas", agregó el titular del Palacio de Hacienda.

A lo largo de 2025, la inflación mensual había mostrado una tendencia descendente durante el primer semestre, con un piso del 1,5% en mayo, para luego retomar una trayectoria ascendente en la segunda mitad del año. Desde septiembre, las variaciones mensuales se ubicaron de manera sostenida por encima del 2%, llegando a diciembre con un índice del 2,8%. El líder libertario sigue afirmando que la inflación "empezará con 0" a mitad de año.

Tras la polémica salida de Marco Lavagna del Indec, luego de querer impulsar una nueva metodología en el cálculo de la inflación, Caputo señaló días atrás que el Gobierno impulsará una nueva medición a partir de la elaboración de una encuesta de hogares actualizada, con el objetivo de adecuar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a los cambios en los hábitos de consumo de la población.

El funcionario explicó que el nuevo sistema que estaba prevista para aplicarse fue postergada y que se trabajará en un nuevo relevamiento que permita recalcular la canasta y los ponderadores utilizados para medir la evolución de los precios. Según indicó, la decisión apunta a evitar distorsiones en el contexto actual y a garantizar una transición ordenada hacia un indicador más representativo.

Caputo remarcó que, por el momento, se continuará utilizando el índice vigente y negó que exista una intención de manipular los datos oficiales.