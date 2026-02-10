Sale el dato de inflación de enero sin los cambios prometidos y se espera un número cercano al 2,5%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) publicará este martes 10 el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) correspondiente a enero, en un contexto en el que las estimaciones privadas, el Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) y el reciente dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires anticipan un registro nuevamente por encima del 2% mensual.

De acuerdo con las proyecciones de distintas consultoras, la inflación de enero se habría ubicado entre el 2,2% y el 2,8%, con un consenso en torno al 2,5%. El relevamiento de Equilibra estimó una suba de precios del 2,2% mensual, impulsada principalmente por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y precios regulados (2,4%). El IPC Núcleo, en tanto, avanzó 2%, en línea con los precios estacionales, que también mostraron un incremento del 2%.

Otras consultoras privadas registraron estimaciones más elevadas. Libertad y Progreso proyectó un avance del 2,6%, mientras que Econviews encabezó las previsiones con un 2,8%. LCG, por su parte, calculó una inflación del 2,5% y destacó la incidencia del aumento en los precios de la carne durante el mes.

Más allá de las diferencias metodológicas, los analistas coinciden en que la inflación mantiene componentes persistentes, especialmente en la canasta básica. Si bien hubo factores que moderaron parcialmente el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes acotados en lácteos y estabilidad en ciertos precios regulados como los combustibles—, el comportamiento de los alimentos frescos volvió a ser determinante.

Las expectativas del mercado, reflejadas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), también apuntan a un enero por encima del 2%. El conjunto de participantes del REM estimó una inflación mensual del 2,4% para enero, con una revisión al alza de 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El grupo de analistas con mejor desempeño histórico (Top 10) proyectó el mismo registro para el mes.

El REM también ubicó la inflación núcleo en 2,4% mensual, tanto para el promedio general como para el Top 10, reforzando la percepción de que el proceso desinflacionario encuentra límites en ciertos rubros estructurales.

Los precios en CABA crecieron un 3,1%

A este escenario se sumó este lunes el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. El IPCBA registró en enero un incremento del 3,1%, superando el umbral del 3% por primera vez desde febrero de 2025 y marcando la quinta suba consecutiva. En términos interanuales, la inflación porteña alcanzó el 31,7%, un dato seguido de cerca por el mercado como anticipo de la dinámica nacional.

En paralelo, los analistas advierten que el reciente cambio de metodología estadística, que reduce el peso relativo de los bienes y otorga mayor incidencia a los servicios públicos y privados, podría volver al índice más sensible a tarifas, regulados e indexaciones, y menos al tipo de cambio. En ese marco, informes privados señalan que la apreciación cambiaria perdería efecto desinflacionario, mientras que futuras actualizaciones tarifarias tendrían un impacto más directo sobre el IPC.

Con este trasfondo, el dato que difundirá el INDEC este martes será clave para evaluar si la inflación logra consolidarse cerca del 2% mensual o si, por el contrario, enfrenta mayores dificultades para perforar ese piso durante el primer semestre del año.