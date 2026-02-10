La inflación volvió a acelerar aún con el viejo IPC: 2,9% en enero

La inflación de enero volvió a dar un numero alto en relación a lo pretendido por el Gobierno, aun tras la renuncia del titular de Indec , Marco Lavagna, quien se negó a continuar con el índice de precios que está vigente desde 2004. El IPC (Índice de Precios al Consumidor) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio un 2,9% para el mes y es la más alta en diez meses.

Con este resultado, el índice de precios al consumidor arranca el año con un número que muestra una fuerte inflexibilidad a la baja, con una progresión de 1,6% en junio; 1,9% en julio; 1,9% en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y 2,8% en diciembre, lo que marca un piso que ya lleva más de medio año.

La medición sobre los últimos 12 meses marcó un 32,4%. La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

En tanto, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

precios ipc enero

El dato se ubicó en un poco por arriba de las estimaciones previas de consultoras privadas y analistas relevados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central que marcaron un promedio del 2,4%, con variaciones de entre el 2,2% y el 2,8%. El relevamiento de Equilibra estimó una suba de precios del 2,2% mensual, impulsada principalmente por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y precios regulados (2,4%). Libertad y Progreso proyectó un avance del 2,6%, mientras que Econviews fue la más cercana a la realidad con previsiones de un 2,8%. LCG, por su parte, calculó una inflación del 2,5%.