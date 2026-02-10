Efecto inflación: qué pasará con el dólar oficial a fines de marzo

Con la inflación de enero en 2,9%, el Banco Central ajustará las bandas cambiarias a fines de marzo y el techo del dólar superará los $1.650, según el Indec.

El esquema de bandas cambiarias del dólar oficial volverá a ajustarse a fines de marzo y llevará el límite superior por encima de los $1.650, como consecuencia directa de la inflación registrada en enero, que fue del 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este ajuste responde al nuevo criterio adoptado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que desde febrero dejó sin efecto el crawling peg del 1% mensual y comenzó a indexar las bandas de flotación del dólar oficial al último dato de inflación disponible, con dos meses de rezago.

salarios El esquema de bandas cambiarias del dólar oficial volverá a ajustarse a fines de marzo. Archivo MDZ En este marco, el martes 31 de marzo los márgenes del régimen cambiario se incrementarán en línea con el 2,9% informado por el INDEC. De esta manera, el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.653,59, mientras que el piso ascenderá a $844,03.

El dato inflacionario que sirve de base para este cálculo fue elaborado nuevamente con la canasta de bienes y servicios 2004/05, luego de que el INDEC decidiera postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El organismo había previsto comenzar a publicar el nuevo indicador esta semana, pero su debut fue suspendido tras cuestionamientos técnicos y metodológicos.

Indec y Banco Central reconfiguran las bandas Mientras tanto, el dólar mayorista, que opera bajo la órbita del Banco Central, continúa mostrando una tendencia descendente. En la última rueda, la cotización cerró en $1.406, acumulando su cuarta baja consecutiva y marcando el valor más bajo en casi tres meses. En lo que va de la semana, el retroceso alcanza los $26 (-1,8%).