Efecto inflación: qué pasará con el dólar oficial a fines de marzo
Con la inflación de enero en 2,9%, el Banco Central ajustará las bandas cambiarias a fines de marzo y el techo del dólar superará los $1.650, según el Indec.
El esquema de bandas cambiarias del dólar oficial volverá a ajustarse a fines de marzo y llevará el límite superior por encima de los $1.650, como consecuencia directa de la inflación registrada en enero, que fue del 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Este ajuste responde al nuevo criterio adoptado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que desde febrero dejó sin efecto el crawling peg del 1% mensual y comenzó a indexar las bandas de flotación del dólar oficial al último dato de inflación disponible, con dos meses de rezago.
En este marco, el martes 31 de marzo los márgenes del régimen cambiario se incrementarán en línea con el 2,9% informado por el INDEC. De esta manera, el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.653,59, mientras que el piso ascenderá a $844,03.
El dato inflacionario que sirve de base para este cálculo fue elaborado nuevamente con la canasta de bienes y servicios 2004/05, luego de que el INDEC decidiera postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El organismo había previsto comenzar a publicar el nuevo indicador esta semana, pero su debut fue suspendido tras cuestionamientos técnicos y metodológicos.
Indec y Banco Central reconfiguran las bandas
Mientras tanto, el dólar mayorista, que opera bajo la órbita del Banco Central, continúa mostrando una tendencia descendente. En la última rueda, la cotización cerró en $1.406, acumulando su cuarta baja consecutiva y marcando el valor más bajo en casi tres meses. En lo que va de la semana, el retroceso alcanza los $26 (-1,8%).
Como consecuencia, el tipo de cambio oficial amplió su distancia con el límite superior del esquema definido por el BCRA y quedó 12,39% por debajo del techo de la banda, la brecha más amplia desde mediados de agosto de 2025.
Con los valores proyectados para fines de marzo, el dólar mayorista debería subir un 17,6% para alcanzar el techo de la banda ($1.653,59). En cambio, para tocar el piso ($844,03), la cotización tendría que registrar una caída cercana al 40%.