El emotivo mensaje de Jorge Capitanich tras la muerte de Sandra Mendoza: "Engendramos dos hijas maravillosas"

En el medio de los debates por el proyecto de la reforma laboral, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y quien se encontraba ejerciendo la presidencia, decidió dar su pésame a Jorge Capitanich, senador por Chaco y exesposo de Sandra Mendoza, quien falleció este miércoles. Previamente, mientras el senador se encontraba ausente del recinto por obvias razones, la Cámara ya había realizado un minuto de silencio, el cual fue respetado sin distinción por todas las fuerzas políticas presentes.

La respuesta de Jorge Capitanich Luego de dar su pésame y afirmar que la "la luz es infinita" para Sandra Mendoza, Abdala cedió su palabra. Capitanich, desde su banca, agradeció a todos por la manifestación de "cariño, amor y respeto". También hizo fuerte hincapié en sus hijas, dos de las cuales fueron producto de su relación con Sandra Mendoza. "En ese devenir de la vida y la historia, nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas", recalcó. Luego, relevó la relación que mantenían hasta el día de hoy, signada por un fuerte "amor a la Patria", que en Sandra Mendoza reconoció en su larga trayectoria política como "diputada nacional en dos oportunidades, diputada provincial y ministra de Salud Pública".