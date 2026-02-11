El emotivo mensaje de Jorge Capitanich tras la muerte de Sandra Mendoza: "Engendramos dos hijas maravillosas"
La muerte de Sandra Mendoza sorprendió al Senado en pleno debate por la reforma laboral. Allí, su exmarido Jorge Capitanich dio algunas palabras.
En el medio de los debates por el proyecto de la reforma laboral, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y quien se encontraba ejerciendo la presidencia, decidió dar su pésame a Jorge Capitanich, senador por Chaco y exesposo de Sandra Mendoza, quien falleció este miércoles. Previamente, mientras el senador se encontraba ausente del recinto por obvias razones, la Cámara ya había realizado un minuto de silencio, el cual fue respetado sin distinción por todas las fuerzas políticas presentes.
La respuesta de Jorge Capitanich
Luego de dar su pésame y afirmar que la "la luz es infinita" para Sandra Mendoza, Abdala cedió su palabra. Capitanich, desde su banca, agradeció a todos por la manifestación de "cariño, amor y respeto". También hizo fuerte hincapié en sus hijas, dos de las cuales fueron producto de su relación con Sandra Mendoza. "En ese devenir de la vida y la historia, nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas", recalcó. Luego, relevó la relación que mantenían hasta el día de hoy, signada por un fuerte "amor a la Patria", que en Sandra Mendoza reconoció en su larga trayectoria política como "diputada nacional en dos oportunidades, diputada provincial y ministra de Salud Pública".
La carrera y vida de Sandra Mendoza
La política nacida en 1963, tal como afirmó Capitanich, fue diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017, En esa provincia también fue diputada local y ministra de Salud. Su relación con el exgobernador se remonta a la década de 1980, casándose en 1990, hasta el divorcio que llegó en 2009. El fin de su vida llegó con un fuerte cuadro de diabetes que venía sobrellevando hace muchos años y se sumaron a las secuelas de un accidente doméstico que le trajo problemas de movilidad.