La senadora Juri adelantó su voto a favor de la Reforma Laboral y cargó contra el PJ

El Senado de la Nación inició este miércoles el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y se espera que sobre el final de la jornada se realice la votación. Durante el debate en el recinto, la senadora nacional mendocina Mariana Juri adelantó su voto a favor de la iniciativa y destacó que “da previsibilidad y seguridad jurídica”. A su vez, criticó al peronismo y lo responsabilizó por los problemas actuales en el mercado laboral de Argentina.

“Lamento que una vez más no se hagan cargo de la realidad de esta Argentina. 28 años y 3 meses han gobernado este país de los últimos 40 años de democracia y cada vez que venimos a este recinto para tratar de llevar alivio a los argentinos de una realidad que ellos sin dudas han sido protagonistas, escuchamos con mucha soberbia acusaciones y cosas que no son ciertas”, expresó Juri durante su intervención en la sesión que comenzó cerca del mediodía.

La legisladora radical cuestionó la postura que tomaron los legisladores del Partido Justicialista (PJ), quienes rechazan los cambios en la legislación laboral. “Los invitamos a que traigan alguna propuesta, o me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial y que no hay estancamiento ni trabajo en negro y que no tenemos muchos trabajadores sin un solo derecho”, disparó.

“A partir de la realidad que fuimos escuchando, pudimos construir esta ley. Nunca he creído que una sola ley cambie la realidad, pero sí es una herramienta para generar más empleo. Si quienes tuvieron la oportunidad de gobernar la Argentina durante casi 30 años pudieran hacerse cargo de esta situación podríamos encontrar soluciones mucho más pronto”, añadió.

Respaldo a la reforma laboral La senadora mendocina, aliada del oficialismo nacional, advirtió que la discusión de este proyecto de modernización es “una gran oportunidad en Argentina para dar una herramienta para que se genere más empleo”.