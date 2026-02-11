Clima caliente en el Congreso: se activó el protocolo antipiquetes en medio de los incidentes

A las 11 horas, comenzó en el Senado el debate del proyecto de ley de la reforma laboral, impulsado por el Gobierno Nacional. Frente a esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada por parte de sindicatos y distintas organizaciones sociales.
En el caso de la CGT, los gremios del transporte realizarán un cese de tareas desde las 13 horas, aunque sin paralización total del servicio, y se movilizarán a la Plaza del Congreso a partir de las 15 horas. Asimismo, se prevé que estén en el lugar los jubilados y personas con discapacidad, como todos los miércoles.
Por su parte, las CTA y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) avanzarán con un paro nacional de 24 horas. Según fuentes sindicales, se decidió reservar la huelga general cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.
11-02-2026 17:29
El descargo de la Ministra de Seguridad luego de los incidentes
"Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados" afirmó la Ministra de Seguridad Monteoliva en su cuenta de X luego de la desconcentración de la marcha contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
11-02-2026 16:55
Desconcentración de la Plaza
Tras dos horas de violencia y disturbios en las afueras del Congreso, la Policía dispersó a los manifestantes. Aun cuando la convocatoria más relevante estaba pautada para las 17 horas, la plaza se encuentra con poca presencia de protestantes.
11-02-2026 16:48
Al menos siete detenidos
Luego de los disturbios en el Congreso, el Ministerio de Seguridad divulgó que hay al menos cinco detenidos debido a los daños ocasionados durante la marcha.
11-02-2026 16:29
La Policía dispersa a los protestantes
Las fuerzas de seguridad arribaron por la calle Rivadavia para dispersar a la multitud de los manifestantes que cruzaron la plaza hacia Hipólito Yrigoyen. El vallado que había plantado la Policía para el protocolo anti piquete fue levantado para dejar el paso a las motos de las fuerzas e impulsar la desconcentración de la marcha.
11-02-2026 16:27
Nueva bomba Molotov y continúa activo el camión hidrante
Un grupo de protestantes volvieron a armar una bomba Molotov en las calles afuera del Congreso en un nuevo enfrentamiento con la Policía. Por otro lado, las fuerzas de seguridad avanzan contra los manifestantes con el camión hidrante.
11-02-2026 16:19
El descargo de Santilli en redes
El Ministro del Interior Diego Santilli apuntó directamente contra los manifestantes que arrojaron bombas Molotov contra la Policía en la marcha contra la reforma laboral, y afirmó que "estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS".
11-02-2026 16:11
Grabois apareció en la marcha contra la reforma laboral
El dirigente Juan Grabois se hizo presente en la marcha contra la reforma laboral encabezando la columna de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
11-02-2026 16:00
Escala la tensión: manifestantes rompen las veredas y tiran piedras con gomeras
En las inmediaciones del Congreso un grupo importante de protestantes arrojaron botellas de vidrio y piedras a la Policía, además de romper algunas de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires para después enfrentarse a las fuerzas con los restos de la misma. Muchos de los manifestantes se encuentran encapuchados, con la cara tapada y máscaras.
11-02-2026 15:49
El momento en el que los manifestantes armaron bombas Molotov
En medio de la tensión en el Congreso por las protestas contra la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, las cámaras captaron a un grupo de manifestantes armando bombas molotov con las que atacaron a la Policía.
molotov 2 congreso
11-02-2026 15:22
Incidentes en Córdoba: tres detenidos y diez policías asistidos durante la marcha contra la reforma laboral
La ciudad de Córdoba vivió momentos de tensión en el marco de la movilización convocada por gremios y organizaciones sociales en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso nacional. El punto más crítico se registró en el Puente Centenario, donde se produjo un corte total y posteriores incidentes con intervención policial.
Según la información oficial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, manifestantes arrojaron elementos contundentes contra el personal actuante, lo que dejó como saldo diez efectivos asistidos por diferentes lesiones en el rostro y miembros inferiores.
Durante el operativo fueron detenidos dos hombres de 46 y 31 años y una mujer de 28. Desde la fuerza indicaron que, ante la escalada de violencia, se debió utilizar armamento menos letal para restablecer el orden y despejar la zona.
Fuentes del Ministerio precisaron que ocho policías resultaron afectados por gas lacrimógeno luego de que un manifestante intentara sustraer el agente químico a un efectivo, provocando la explosión del artefacto. Además, dos uniformados sufrieron lesiones en miembros inferiores; uno de ellos presentó fractura del dedo índice y medio del pie izquierdo y debió ser trasladado a un centro médico.
La causa quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 1, turno 2, a cargo del Dr. Guillermo González.
Por su parte, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) exigieron explicaciones sobre lo ocurrido y reclamaron la inmediata liberación de los detenidos, identificados como los docentes Ignacio Meneses y Nahuel Rodríguez, y la estudiante y trabajadora de prensa Victoria Marconetto. También el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) y sectores de la izquierda respaldaron el pedido.
Las organizaciones denunciaron represión por parte de la Policía durante el intento de despeje del corte, mientras que desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que la intervención se produjo tras agresiones contra los uniformados.
11-02-2026 15:26
Piedras, camión hidrante y tensión afuera del Congreso
Alrededor de las 15:30, un grupo de manifestantes intentó tirar las vallas que la Policía colocó como parte de la activación del protocolo antipiquete y derivó en un breve enfrentamiento entre las personas que se encontraban protestando y los efectivos. No hay heridos, pero se reportaron bombas de estruendo y pirotecnia en la marcha.
11-02-2026 15:22
La CGT y un pedido a los Senadores
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina le exigió a los Senadores que se encuentran debatiendo el proyecto de ley que "actúen con responsabilidad".
11-02-2026 13:21
Encadenada y amordazada: la insólita foto de Nancy Pazos afuera del Congreso
Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas, estuvo presente en la Plaza del Congreso por la eliminación del Estatuto del Periodista. Rápidamente, se viralizó una foto de cómo estaba vestida: con cadenas y una mordaza, a modo de representación.
11-02-2026 13:00
Comienzan a llegar los primeros manifestantes
Las primeras columnas comienzan a agruparse en la Plaza del Congreso y en Av. de Mayo y 9 de Julio, a unas pocas cuadras del lugar.
De acuerdo se informó, hay columas de izquierda, de La Campora, y Movimiento del Futuro, en la que marchará Kicillof. También el Hospital Garrahan estará presente. Por otro lado, la CGT va dividida: los gremios más centrales por un lado y, por otro, aquellos más combativos y alineados con el kirchnerismo.
11-02-2026 11:54
El Congreso se encuentra totalmente vallado
Según lo informado, nadie puede entrar ni salir de la zona del Congreso, a menos que se trate de algún empleado o bien de alguien que tenga domicilio por los alrededores. Ambas situaciones deben ser comprobadas ante las autoridades que patrullan el lugar. De esta forma, Av. Entre Ríos se encuentra practicamente vacía.
11-02-2026 11:19
Comenzó el debate por la reforma laboral en el Senado
Este miércoles, con el apoyo de los gobernadores, el PRO y la UCR, el Gobierno de Javier Milei consiguió el quórum en el Senado para comenzar a tratar la reforma laboral.
11-02-2026 09:56
Sin vuelos debido a la reforma laboral
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro entre las 15 y las 18 horas de este miércoles en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. La medida afectará a los vuelos tanto en Ezeiza como en Aeroparque. Se espera que los efectos de la medida no solo repercutan en el horario designado, sino también en todos los vuelos posteriores, debido al "efecto dominó" que generará en todo el cronograma aéreo.
11-02-2026 07:58
Se anunció paro de transporte: cómo funcionarán los subtes y trenes
En el caso puntual del subte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó su adhesión a la medida. A través de un comunicado, el gremio anunció que el paro en todas las líneas comenzará a las 21 y se extenderá hasta el final de la jornada.
Por su parte, los trenes metropolitanos no se verán afectados. El gremio ferroviario La Fraternidad no anunció medidas de fuerza para este miércoles 11 de febrero. Por este motivo, los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionarán con normalidad durante toda la jornada
Según trascendió, se desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición.
11-02-2026 07:43
Cuáles son las avenidas y calles que estarán cortadas
De acuerdo a lo informado, las avenidas que se verán afectadas por la movilización serán Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.
Por otro lado, las calles serán Hipólito Yrigoyen, Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cisneros, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba y Combate de los Pozos.