Javier Milei repudió los incidentes frente al Congreso y apuntó contra los "catadores de modales": "Del otro lado tenemos esto"
El presidente fue lapidario contra los violentos que protagonizaron graves incidentes frente al Congreso, en el marco del debate en el senado por la reforma laboral.
El presidente Javier Milei reaccionó rápidamente a los graves incidentes que se reportaron este miércoles por la tarde frente al Congreso, en paralelo a la sesión que se lleva adelante en el Senado por el proyecto de reforma laboral.
Mediante su cuenta de X, el mandatario se refirió en distintas ocasiones a los disturbios. "A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", fue el posteo del mandatario.
Te Podría Interesar
Posteriormente, el líder libertario se acopló a otros comentarios en redes, entre ellos el de Diego Santilli. "Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", manifestó el ministro del Interior.
Las críticas del Gobierno contra los manifestantes
En otro posteo, destacó comentarios de algunos conductores de televisión, que relativizaban el nivel de concurrencia de la marcha, asegurando que es "tibia".
Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, escribió en X: "Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones".
"Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley", agregó la funcionaria.
El Ministerio de Seguridad debió ceder y no aplicar el protocolo de orden público ya que permitió que se corten las calles. La lógica que aplican desde la cartera es que "es imposible decirle a miles de personas que estén todos arriba de una vereda o plaza".