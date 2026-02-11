Javier Milei repudió los incidentes frente al Congreso y apuntó contra los "catadores de modales": "Del otro lado tenemos esto"

El presidente fue lapidario contra los violentos que protagonizaron graves incidentes frente al Congreso, en el marco del debate en el senado por la reforma laboral.

Mediante su cuenta de X, el mandatario se refirió en distintas ocasiones a los disturbios. "A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", fue el posteo del mandatario.

Posteriormente, el líder libertario se acopló a otros comentarios en redes, entre ellos el de Diego Santilli. "Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", manifestó el ministro del Interior.

Las críticas del Gobierno contra los manifestantes En otro posteo, destacó comentarios de algunos conductores de televisión, que relativizaban el nivel de concurrencia de la marcha, asegurando que es "tibia".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, escribió en X: "Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones".