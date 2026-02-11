El Senado debate la reforma laboral y hay expectativa en el Gobierno por su media sanción
En medio de un clima de fuerte tensión política, el gobierno de Javier Milei busca este miércoles lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado.
El Gobierno nacional enfrenta un debate clave en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso. Este miércoles el Senado es escenario del primer gran desafío legislativo del año para la administración de Javier Milei: la media sanción de la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico y político del oficialismo.
Con el respaldo de la UCR, el PRO y el interbloque de senadores federales, el oficialismo reunió 38 voluntades y logró habilitar la sesión especial en la que se discuten modificaciones a la legislación laboral. El número permitió poner en marcha el debate en el recinto y despejar, al menos en el arranque, las dudas sobre el quórum.
Mientras se suceden las exposiciones de los distintos bloques, en la Casa Rosada mantienen la expectativa de que hacia el cierre de la jornada de este miércoles el proyecto obtenga la media sanción.
La senadora jujeña del bloque Convicción Federal consideró “una pena” que la reforma laboral haya sido promovida por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó que el peronismo no haya logrado impulsar una iniciativa de ese tipo durante su última gestión. A su entender, el espacio político perdió la oportunidad de encarar una actualización del régimen laboral cuando tenía la responsabilidad de gobernar.
"El peronismo siempre se caracterizó por haber tenido la percepción de lo que le pasa a la gente, pero lamentablemente se fue reduciendo a un tema de cúpulas. No podemos renegar de la realidad del peronismo ni la de nuestra gente y es cierto que el esquema (laboral actual) ha quedado obsoleto”, evaluó. No obstante, advirtió que el proyecto en debate “tampoco resuelve algo para los que están en la informalidad" y que “no plantea nada de modernización laboral”.
El senador radical bonaerense Maximiliano Abad anticipó que respaldará en términos generales el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, aunque adelantó que votará en contra de algunos capítulos específicos. De ese modo, dejó en claro que su acompañamiento no será pleno, sino que buscará marcar diferencias puntuales durante la votación en particular.
“Los sindicatos y todas las instituciones de la democracia deben recuperar la representación de una sociedad que está muy por delante de la dirigencia política, ahí también hay un desafío. O trabajamos para una democracia con capacidad de adaptación, donde podeamos combinar el pragmatismo con los principios republicanos, o nos resignamos a vivir en una Argentina mediocre. Yo quiero vivir en esa Argentina liberal que se adapte a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Por eso, voy a acompañar esta ley de modernización laboral en términos generales y voy a votar algunos títulos en forma negativa”, expuso el representante de la UCR en el recinto.
La senadora radical por Santa Fe confirmó su respaldo al proyecto en discusión y sostuvo que la iniciativa trasciende el alcance de una norma puntual. A su juicio, se trata de “más que una ley, es algo que puede ser el peldaño para que Argentina empiece a crecer”. En esa línea, cuestionó con dureza a los bloques opositores, a quienes acusó de “no haberse aprendido la ley y hablar para desinformar”.
Durante su exposición, defendió la necesidad de actualizar el marco laboral y apuntó contra quienes reivindican la legislación vigente, sancionada en la década del setenta. “¿Por qué oponerse a que haya más inversión, más empresas, más crecimiento , más empresas que van a necesitar más empleados,, todo gracias a un marco razonable? No se si es esa añoranza obsesiva setentista la que hace que se enamoren de lo obsoleto”, expresó.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, advirtió que cualquier intento de debilitar a las organizaciones sindicales por motivos ideológicos podría profundizar la conflictividad social y generar un escenario de mayor inestabilidad. Según planteó, avanzar en ese sentido no contribuiría a ordenar el sistema laboral, sino que podría provocar “un desorden aún más grande que el que ya existe”.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, advirtió que intentar debilitar a los sindicatos por razones ideológicas podría causar un desorden aún más grande que el que ya existe.
Durante su intervención en el recinto, Fernández Sagasti criticó el proyecto de Ley de Modernización Laboral y cuestionó que el texto no incorpore los desafíos vinculados al avance de la inteligencia artificial. “No habla nada de lo que está pasando en el mundo esta Ley", se quejó, al señalar que la discusión está desconectada de las transformaciones tecnológicas actuales.
En ese sentido, profundizó: “Hace un mes y medio que venimos viendo que la inteligencia artificial ya pasó de ser una interfaz de preguntas y respuestas y ya crea agentes que hacen cosas reales en la vida real. ¿Y esta ley qué dice de eso? ¿Qué dice esta Ley de modernización? Nada". Luego, volvió sobre el punto con una comparación gráfica: “¿En serio queremos ser un país serio?". "Es como si te quieren vender un Tesla, abrís el motor pero el motor es un motor oxidado de un Falcon verde", apuntó.
La senadora mendocina cuestionó con dureza la sanción de la norma y las modificaciones incorporadas durante el debate, y acusó al Gobierno de haber cedido ante distintos sectores. Según planteó, el oficialismo “se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, se han arrodillado ante los bancos se han arrodillado ante la CGT y lo único que hacen es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”.
En esa línea, apuntó también contra la conducción del bloque libertario y puso en duda la fortaleza parlamentaria que se exhibía en la previa. “Este gobierno, con esta Ley que venía y decía la presidente [de bloque] de LLA que tenían los votos y que los 44 no sé que cosa, se arrodillaron todos”, añadió Fernández Sagasti.
El oficialismo decidió avanzar con el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y buscará aprobarlo en la misma sesión en la que intentará darle media sanción a la reforma laboral.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza aseguró que cuenta con los apoyos necesarios: “Ya tengo los votos”, afirmó ante la prensa acreditada, en medio de las discusiones reglamentarias sobre el mecanismo para tratar la iniciativa.
Según explicó, el acuerdo no requiere dictamen de comisión ni su inclusión en el temario de extraordinarias, ya que no se trata de un proyecto de ley tradicional. “
Lo hablé con Eduardo Menem y explicó que no hace falta un dictamen y con el número de expediente y si eso no lo logramos destrabar, lo metemos como un anexo; pero ya tengo los votos”, sostuvo. La incorporación se formalizará al final de la sesión, durante la votación en particular, y si obtiene el aval del Congreso, también deberá ser refrendada por la Legislatura porteña.
El ministro del Interior, Diego Santilli, cruzó a grupos de manifestantes que encabezaron disturbios en el marco del debate de la reforma laboral.
"Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", publicó en X.
Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS.Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio. pic.twitter.com/R4hJRzLIWx— Diego Santilli (@diegosantilli) February 11, 2026
“Entendemos que el régimen actual ha quedado desactualizado, no está dando las soluciones que necesitamos”, afirmó el legislador de la UCR, Daniel Kroneberger.
El ministro del Interior, Diego Santilli, está en el Senado desde la primera hora. Fue uno de los artífices de los cambios que recibió el proyecto, luego de largas ruedas de negociación con los gobernadores aliados. En su entorno dejaron trascender que esperan "alrededor de 40 votos para la votación en general".
El funcionario se mostró optimista de cara a la votación, aunque deslizó que a la hora de votar el Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplaza las indemnizaciones, el número será "finito". Ese será uno de los puntos que el Gobierno debe seguir con atención para que no se caiga en la votación en particular.
La sesión en el Senado transcurre sin demasiados sobresaltos. El oficialismo, que cuenta con los votos y se quedará con la media sanción al cierre de la jornada, afina los votos. Estima que serán más de 40 los apoyos que reciba en general, entre los bloques de LLA, el PRO, la UCR y los bloques provinciales.
En paralelo, el peronsimo monopoliza los discursos en el recinto del Senado. Critican la "pérdida de derechos"; como la eliminación de las indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones, entre otros puntos de la ley.
La senadora por Buenos Aires Juliana Di Tullio (Justicialista) pidió un minuto de silencio por la muerte de la exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza y exesposa del actual senador y exgobernador Jorge Milton Capitanich.
Al homenaje también se sumaron los bloque de la UCR y La Libertad Avanza. El recinto del Senado interrumpió así el debate para darle lugar al minuto de silencio en memoria de la exdiputada nacional.
La voz cantante del kirchnerismo en el Senado fue Mariano Recalde (CABA). El senador apuntó contra el oficialismo y remarcó que "es cierto que existe una flexibilización de hecho porque muchos derechos no se cumplen". "Sin embargo, esos derechos existen y, en algún momento, pueden ser reclamados", señaló y agregó: "Esta ley establece que, si el trabajador no los reclama desde el primer día, pierde ese derecho".
Recalde no dejó pasar la oportunidad de despotricar contra los senadores electos en listas peronistas que acompañarán este proyecto. "Resulta indignante que senadores elegidos por el voto del peronismo en sus provincias vengan aquí a quitar derechos a los trabajadores", indicó con malestar.
Además, intentó desmitificar que "no habrá más juicios laborales". Recalde sostuvo que los trabajadores "van a ir a la Justicia porque son trabajadores con derechos". "La Constitución establece que el trabajo, en sus diversas formas, debe proteger al trabajador. Además, eliminaron el preaviso de 15 días, qué misarebles son".
La jefe de bancada de LLA, Patricia Bullrich, habló de la importancia del proyecto de la reforma laboral. Además, hizo hincapié en los cambios que se incorporaron al primer dictamen, incorporando propuestas de "organizaciones sindicales, empresariales, del campo, de distintos sectores". Según Bullrich, el Gobierno escuchó a más de "1500 organizaciones". Paso seguido, la senadora dejó lugar a otros senadores de la bancada para exponer los cambios técnicos mencionados.
Sin correr demasiados riesgos, el Gobierno de La Libertad Avanza consiguió rápidamente el quórum en el Senado para comenzar a tratar la reforma laboral. Así, La Libertad Avanza superó sin dificultades el primer obstáculo de una sesión que será ríspida en el Congreso. El oficialismo tuvo asistencia completa, y contó con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha un operativo político de máxima intensidad para asegurar su primer gran objetivo legislativo del año. En ese marco, el Presidente instruyó a la mesa política del oficialismo a instalarse en el Senado durante el debate de la ley de modernización laboral, con el fin de monitorear la sesión en tiempo real, destrabar acuerdos y evitar imprevistos de último momento.
La decisión refleja la centralidad que tiene la reforma laboral en la agenda del Ejecutivo y la necesidad de un seguimiento directo del tratamiento parlamentario, en un escenario marcado por negociaciones ajustadas y un clima de alta tensión política y sindical.
Según pudo saber el oficialismo, el mandatario dispuso la presencia en la Cámara alta de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y figura clave del armado político; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todos ellos tendrán la tarea de mantener contacto permanente con los senadores aliados y dialoguistas para cerrar los últimos acuerdos.
En la previa de la sesión por la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich, confirmó la voluntad dialoguista del Gobierno para terminar de conseguir los votos para este miércoles: "Ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance".
“El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación”, afirmó Bullrich, rechazando la idea de que el Gobierno haya cedido ante la CGT.
El oficialismo confía en que la estrategia de negociación y los cambios introducidos en la reforma laboral permitirán avanzar con la iniciativa en el Congreso y obtener un resultado favorable. En ese marco, el diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Bertie Benegas Lynch, defendió las modificaciones acordadas y aseguró que el objetivo central es ganar la votación.
Durante una entrevista en el canal de streaming Infobae en Vivo, el legislador utilizó una metáfora pugilística para explicar la lógica detrás de las concesiones: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”, señaló, en referencia a la necesidad de ceder posiciones para lograr consensos.
Benegas Lynch explicó que la negociación de cambios en la reforma laboral responde a un escenario adverso, marcado por la fuerte resistencia del kirchnerismo y de los gremios, que rechazan varios puntos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Frente a ese contexto, sostuvo que el oficialismo optó por avanzar con un texto posible antes que sostener una postura inflexible.
El diputado remarcó que el Gobierno está dispuesto a ceder para destrabar acuerdos, aunque aclaró que el espíritu de la reforma se mantiene. “Lo perfecto es enemigo de lo posible. Vamos con lo óptimo y después, justamente, el Congreso tiene que ser un órgano de contralor”, afirmó.
Los cambios introducidos al dictamen de mayoría son considerados trascendentales. Incluyen modificaciones en el capítulo de Ganancias, que impactan tanto en la recaudación nacional como en los ingresos de las provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresariales en materia de aportes compulsivos; el sostenimiento del porcentaje destinado a obras sociales y una atenuación de la propuesta original vinculada al fondo de indemnizaciones.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezarán este miércoles desde las 14.30 una movilización frente al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley.
En un contexto marcado por la tensión y la resistencia de sectores de la oposición, La Libertad Avanza trabajó contrarreloj junto a los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con el proyecto. Según confirmó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al texto original con el objetivo de destrabar apoyos y garantizar la aprobación.
Desde el entorno del oficialismo aseguran que los votos “están contados” y que el resultado sería favorable, lo que representaría un fuerte respaldo político para Milei en el arranque del año legislativo. La estrategia incluyó negociaciones con senadores dialoguistas y ajustes en artículos sensibles del proyecto, especialmente aquellos vinculados a indemnizaciones, períodos de prueba y modalidades de contratación.
