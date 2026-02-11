El Senado debate la reforma laboral y hay expectativa en el Gobierno por su media sanción

Live Blog Post

“Es una pena que la reforma laboral la impulse este gobierno”

La senadora jujeña del bloque Convicción Federal consideró “una pena” que la reforma laboral haya sido promovida por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó que el peronismo no haya logrado impulsar una iniciativa de ese tipo durante su última gestión. A su entender, el espacio político perdió la oportunidad de encarar una actualización del régimen laboral cuando tenía la responsabilidad de gobernar.

"El peronismo siempre se caracterizó por haber tenido la percepción de lo que le pasa a la gente, pero lamentablemente se fue reduciendo a un tema de cúpulas. No podemos renegar de la realidad del peronismo ni la de nuestra gente y es cierto que el esquema (laboral actual) ha quedado obsoleto”, evaluó. No obstante, advirtió que el proyecto en debate “tampoco resuelve algo para los que están en la informalidad" y que “no plantea nada de modernización laboral”.