A la Ciudad le costará $270 millones arreglar los destrozos por la marcha contra la reforma laboral

Así lo consignaron desde la gestión de la Ciudad, que reveló los daños ocasionados en veredas, pavimento y distintas instalaciones públicas en las inmediaciones del Palacio legislativo.

Mediante un comunicado, precisaron que “se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta”.

“Hubo rotura de baldosas y vandalismo en calles y veredas de la zona que implicarán tapado de grafitis y una nueva demarcación de cruces peatonales”, consignaron y agregaron: “También se reportaron daños en el césped y el mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos”.

El operativo limpieza post marcha A través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el Gobierno porteño desplegó un esquema preventivo y posterior de limpieza que incluyó el retiro anticipado de 140 contenedores en más de 60 cuadras del Microcentro porteño para evitar daños y obstrucciones en la vía pública. Una vez concluida la marcha, se desplegó un operativo de limpieza especial que incluyó:

120 barrenderos

7 hidrolavadoras

7 camiones recolectores

15 supervisores

8 brigadas de acción inmediata Asimismo, se produjeron daños en las veredas y calzadas de los alrededores del Congreso Nacional que incluyeron la rotura de baldosas y grafiteadas en veredas y cruces peatonales de la zona. Los destrozos también alcanzaron al mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos donde se dañaron 500 m2 de césped, plantas del cantero central y cestos de basura.