A la Ciudad le costará $270 millones arreglar los destrozos por la marcha contra la reforma laboral
Así lo consignaron desde la gestión de la Ciudad, que reveló los daños ocasionados en veredas, pavimento y distintas instalaciones públicas en las inmediaciones del Palacio legislativo.
El Gobierno porteño informó este miércoles que los daños ocasionados por la marcha frente al Congreso, en el marco del rechazo al proyecto de reforma laboral, le ocasionará a la Ciudad un gasto de $270 millones de pesos.
Mediante un comunicado, precisaron que “se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta”.
“Hubo rotura de baldosas y vandalismo en calles y veredas de la zona que implicarán tapado de grafitis y una nueva demarcación de cruces peatonales”, consignaron y agregaron: “También se reportaron daños en el césped y el mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos”.
El operativo limpieza post marcha
A través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el Gobierno porteño desplegó un esquema preventivo y posterior de limpieza que incluyó el retiro anticipado de 140 contenedores en más de 60 cuadras del Microcentro porteño para evitar daños y obstrucciones en la vía pública. Una vez concluida la marcha, se desplegó un operativo de limpieza especial que incluyó:
- 120 barrenderos
- 7 hidrolavadoras
- 7 camiones recolectores
- 15 supervisores
- 8 brigadas de acción inmediata
Asimismo, se produjeron daños en las veredas y calzadas de los alrededores del Congreso Nacional que incluyeron la rotura de baldosas y grafiteadas en veredas y cruces peatonales de la zona. Los destrozos también alcanzaron al mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos donde se dañaron 500 m2 de césped, plantas del cantero central y cestos de basura.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a los incidentes: "El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito. No alcanza con multas, tienen que ir presos".