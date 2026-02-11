Prefectura se sumó a la Policía en la marcha contra la reforma laboral: al menos 14 detenidos y 40 demorados

Live Blog Post

Incidentes en Córdoba: tres detenidos y diez policías asistidos durante la marcha contra la reforma laboral

La ciudad de Córdoba vivió momentos de tensión en el marco de la movilización convocada por gremios y organizaciones sociales en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso nacional. El punto más crítico se registró en el Puente Centenario, donde se produjo un corte total y posteriores incidentes con intervención policial.

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, manifestantes arrojaron elementos contundentes contra el personal actuante, lo que dejó como saldo diez efectivos asistidos por diferentes lesiones en el rostro y miembros inferiores.

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres de 46 y 31 años y una mujer de 28. Desde la fuerza indicaron que, ante la escalada de violencia, se debió utilizar armamento menos letal para restablecer el orden y despejar la zona.

Fuentes del Ministerio precisaron que ocho policías resultaron afectados por gas lacrimógeno luego de que un manifestante intentara sustraer el agente químico a un efectivo, provocando la explosión del artefacto. Además, dos uniformados sufrieron lesiones en miembros inferiores; uno de ellos presentó fractura del dedo índice y medio del pie izquierdo y debió ser trasladado a un centro médico.

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 1, turno 2, a cargo del Dr. Guillermo González.

Por su parte, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) exigieron explicaciones sobre lo ocurrido y reclamaron la inmediata liberación de los detenidos, identificados como los docentes Ignacio Meneses y Nahuel Rodríguez, y la estudiante y trabajadora de prensa Victoria Marconetto. También el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) y sectores de la izquierda respaldaron el pedido.

Las organizaciones denunciaron represión por parte de la Policía durante el intento de despeje del corte, mientras que desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que la intervención se produjo tras agresiones contra los uniformados.

