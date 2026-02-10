Vuelve el Mundial de la Hamburguesa a la Ciudad: dónde será, cuándo y los locales confirmados

El Mundial de la Hamburguesa ya tiene fecha confirmada en la Ciudad de Mendoza con locales gastronómicos que ya fueron anunciados.

El Mundial de la Hamburguesa 2026 fue autorizado por decreto municipal de Ciudad.

La Ciudad se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia en una verdadera fiesta pensada para todo público. La fecha ya está confirmada y los locales participantes también.

Cuándo será el Mundial de la Hamburguesa y qué locales participan La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos.

En total, 19 locales formarán parte del evento:

Bairoleto Hamburguesas

Buleburgers

Burger Point’s

Burger Shoppe

Burgerhood

Burgery

Cacha’s Food

Estilo Smash

Food Fighter

Jack House

Mendoburger

Mosh

Peak Burgers

Pez de Montaña

Roux Street

Smash Club

Smoky

TBT

Vicios Club de Burgers. Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.