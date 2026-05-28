El secreto de una hamburguesa rica tiene que ver con este ingrediente

Cada 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares del mundo y que, lejos de limitarse al fast food, se transformó en una experiencia gastronómica cada vez más sofisticada. En esa evolución, hay un protagonista silencioso que ganó protagonismo: el pan.

Aunque las raíces de la hamburguesa se remontan a las recetas de carne picada de la Europa del siglo IV, la historia moderna comenzó en la década de 1840, cuando inmigrantes alemanes llevaron carnes de alta calidad desde Hamburgo hacia Estados Unidos. Su primera aparición en un menú estadounidense fue en Nueva York, en 1873, y el fenómeno terminó de explotar tras la Feria Mundial de St. Louis de 1904. A partir de allí, la hamburguesa se convirtió en un ícono global.

Con el paso de las décadas, el producto evolucionó y atravesó un proceso de “gourmetización” que elevó tanto la calidad de la carne como la importancia del pan. Hoy, chefs, panaderos y marcas buscan lograr el equilibrio perfecto entre textura, sabor y frescura para acompañar hamburguesas cada vez más elaboradas.

Según datos de Taste Tomorrow, el estudio global que la foodtech belga Puratos desarrolla desde 2012 y que hoy es considerado el ecosistema de investigación más grande del mundo para comprender qué buscan las personas en panadería, pastelería y chocolate, el sabor continúa siendo uno de los factores decisivos para los consumidores al momento de elegir productos de panadería.

La tendencia muestra además que los consumidores están más informados y dispuestos a pagar más por productos que ofrezcan beneficios concretos. Entre los principales factores que impulsan esa decisión aparecen la frescura, las alternativas más saludables y los sabores innovadores.

El secreto de la hamburguesa: el mejor aliado de la carne es el pan

En ese contexto, el pan de hamburguesa dejó de ser un simple acompañamiento para convertirse en un diferencial gastronómico. Ya no alcanza con un bollo tradicional: la búsqueda apunta a panes con identidad propia, nuevas texturas y perfiles de sabor más complejos.

Entre las variedades más populares aparecen el pan brioche, con su perfil mantecoso y apenas dulce; el de masa madre, que aporta notas ácidas y una textura más elástica; el de papa, suave y esponjoso; o el clásico pan con sésamo, que suma crocancia y un sabor ligeramente tostado. También crecen opciones vinculadas al bienestar y las preferencias alimentarias, como los panes integrales, de granos enteros o, incluso, veganos.

El estudio de Taste Tomorrow también muestra cómo los consumidores valoran cada vez más los procesos artesanales y los ingredientes asociados al sabor. En Argentina, el 55% considera que la fermentación mejora el sabor de los alimentos, mientras que el 89% cree que los granos y semillas aportan más sabor al pan.

La innovación, sin embargo, no implica abandonar lo conocido. Los sabores tradicionales siguen teniendo un fuerte peso: el 82% de los argentinos afirma preferirlos. Pero, al mismo tiempo, un 64% asegura que quiere probar nuevas combinaciones de sabores, siempre que exista algún elemento familiar que funcione como puente.

La frescura aparece como otro eje central. Para los consumidores, no se trata solamente de una etiqueta, sino de una experiencia sensorial vinculada al aroma, el color y la textura. De hecho, en Argentina, las principales señales de frescura en el pan son cuándo fue horneado o preparado (45%), el aspecto general y color (44%) y la textura ideal (42%).

En el segmento de panes blandos —uno de los más consumidos en Sudamérica— los argentinos priorizan especialmente una miga esponjosa y suave (56%), que prácticamente se derrita al comerla (43%), junto con una corteza fina y suave (34%). Características que encajan perfectamente con lo que hoy se espera de un buen pan de hamburguesa.

Porque si la hamburguesa logró convertirse en un ícono gastronómico global, gran parte de su éxito también está entre dos panes.