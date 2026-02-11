El lado B de la marcha contra la reforma laboral: destrozos, infiltrados "pro Milei" y bombas Molotov

Este miércoles no comenzó como un día más en Argentina, y mucho menos en Buenos Aires. Desde cerca del mediodía, la jornada empezó a latir al ritmo del debate en el Senado por la reforma laboral . Una discusión que, mientras se desarrollaba dentro del Congreso de la Nación , comenzó a reunir pasado el mediodía a miles de manifestantes en las calles.

De hecho, varias columnas sindicales ya habían anunciado su presencia en la movilización e incluso convocaban a otros a sumarse, con algunos sectores anticipando paros en sus servicios.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, con los de siempre intentando empujar vallas y arrojando objetos contra la Policía Federal —que desde temprano había activado el protocolo antipiquetes— terminó, con el correr de las horas, en disturbios y violencia .

Pero mientras a pocos metros del vallado se encendían los primeros focos de tensión , más atrás el paisaje era otro. Banderas, bombos, columnas organizadas. ATE, Camioneros, molineros, metalúrgicos, la CATT y muchos más . Algunos habían viajado desde Córdoba y Santa Fe. Todos movilizados contra la reforma laboral. O no.

Porque ahí, donde parecía que todos marchaban por la misma causa —por convicción propia o por alguien cercano— también estaban los infiltrados . Mezclados entre la gente, con una bandera argentina sin identificación gremial, sin colores ni insignias. Los que, en voz baja, soltaban frases como “ Yo estoy a favor ” o “ Yo lo voté a Milei ”, pero igual caminaban junto a sus compañeros, más por inercia que por convicción.

También estaban los que veían en la movilización una oportunidad económica. Porque donde hay multitud, hay mercado. Camuflados o no tanto, lejos de cualquier consigna salarial, circulaban con heladeritas, carritos y canastas. Otros directamente habían montado su parrilla sobre la vereda. Por $3.000, un sándwich de milanesa; por $5.000, alguna bebida alcohólica. La protesta, también, tenía su propio circuito comercial.

Los disturbios que terminaron en corridas

Pero entre charlas y fuegos artificiales —que por momentos sonaban como disparos— empezó a sentirse el movimiento. La gente comenzó a dispersarse. Más adelante, los disturbios ya eran un hecho. Algunos armaban Molotovs y se resguardaban detrás de tablones para luego arrojarlas contra las fuerzas de seguridad. Otros rompían baldosas a martillazos y lanzaban escombros.

manifestantes rompieron las veredas y prendieron fuego Manifestantes rompieron las veredas y prendieron fuego. MDZ | Juan Mateo Aberastain

Una movilización que había comenzado con un propósito —protestar contra una reforma que todavía se debate y que probablemente deje mucha tela para cortar— terminó atravesada por la violencia, las corridas y actos que dejaron imágenes salvajes.