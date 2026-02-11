Aberrante video: así arman manifestantes una bomba molotov para tirarle a la Policía en el Congreso

Durante la protesta de este miércoles, manifestantes lanzaron bombas molotov a las fuerzas de seguridad en frente al Congreso de la Nación mientras se discute la reforma laboral.

En la acalorada jornada de protestas y movilizaciones de este miércoles, un grupo de manifestantes comenzó a armar bombas molotov a metros del cordón policial para luego atacar a los efectivos presentes a pocos metros del Congreso de la Nación.

El momento del armado y ataque con bombas molotov El momento fue captado por las cámaras de los medios presentes, donde se vio al grupo de agresores detenerse en plena calle resguardados de maderas.

Allí, rápidamente comenzaron a armar las bombas para agredir a los policías actuantes.

molotov 2 congreso Una vez que tenían los explosivos en mano, los manifestantes se acercaron varios metros a la línea de efectivos para luego comenzar con el ataque. En total, arrojaron tres de estas bombas antes de ser repelidos por el agua a presión de la Policía. Sin embargo, después continuaron rompiendo las baldosas para arrojarlas a los efectivos.