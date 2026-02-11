Marcelino Iglesias: "Yo no lo voté a Milei porque soy morado, no soy violeta"

Pese al exitoso resultado electoral que tuvo la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza en las últimas elecciones y su reedición para los comicios departamentales desdoblados, este pacto político sigue generando ruido en las filas radicales. El senador provincial oficialista Marcelino Iglesias lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei y afirmó que tiene “desconfianza de sus valores democráticos”.

“Yo no lo voté a Milei. Puse la boleta de Alfonsín-Martínez para que me anularan el voto, no iba a votar a Massa pero tampoco a Milei”, manifestó Iglesias entrevistado en el programa “Digamos Todo” por MDZ Radio 105.5.

El dirigente radical aseguró que “en el fondo tengo desconfianza de sus valores democráticos y no me gusta su discurso. Podés apoyar muchas leyes económicas pero discutámoslas con racionalidad”.

Sobre el rumbo del Gobierno nacional, el exintendente de Guaymallén sostuvo que “hay una dicotomía bastante grande y se ve en las encuestas. A la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes pero sigue apoyando al Gobierno nacional con esperanza. Una esperanza que se basa más en pensamientos y aspiraciones que en realidades. La industria no suma empleo, no suma producción. Salvo el sector de la minería, el campo de la pampa húmeda y el petróleo, el resto de los sectores vienen a la baja”.

En este sentido, señaló que “afrontamos momentos difíciles con lo cual hay que poner paños fríos y comprender que en los momentos de crisis hay que tener templanza y ser pilotos de tormenta. Cuando Roberto Iglesias era gobernador valoré mucho las decisiones que fueron muy criticadas porque fue piloto de tormenta. Y hoy el gobernador que tenemos es un buen piloto de tormenta”.

Sin embargo, sostuvo que el presidente Milei tiene que “demostrar” que es un buen piloto de tormenta. “Él se mueve con tips, con tik tok, con redes sociales, con frases hechas. Es muy agresivo, no comparto su estilo”, expresó.

Marcelino Iglesias no puede ser reelecto. Hay 13 postulantes para ser candidatos a la sucesión. Foto: Archivo Marcelino Iglesias no puede ser reelecto. Hay 13 postulantes para ser candidatos a la sucesión. Foto: Archivo producción Mdtech

La carrera al 2027

Iglesias reconoció la incomodidad que genera al interior de la UCR la alianza con La Libertad Avanza, pero justificó el último acuerdo electoral.

“Algunos tienen más simpatía y otros, entre los que me incluyo, tenemos menos simpatía. La alianza se dio naturalmente acá porque la votación de la gente se dio para que votara en ese sentido porque el espectro del kirchnerismo nos conminó a eso”, expresó el senador.

En esa misma línea enfatizó que “yo soy morado, no soy violeta. Fui fundador de la Franja Morada y no soy violeta”.

Respecto de la próxima elección de gobernador, el dirigente radical sentenció que no votaría por Luis Petri, tras su alejamiento del partido para afiliarse a La Libertad Avanza. “Sin ninguna duda, voy a votar por el candidato de la UCR. Petri se fue del partido, él se fue, nadie lo echó”, manifestó.

“Yo voy a votar un candidato radical, sea Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar, Natalio Mema, Martín Kerchner o el que el partido decida”, aseguró el exjefe comunal de Guaymallén.