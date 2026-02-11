Murió la exdiputada Sandra Mendoza: qué enfermedad padecía

La exdiputada nacional por Chaco falleció tras sufrir complicaciones vinculadas a un complicado cuadro de salud que padecía desde hacía años.

Sandra Mendoza fue ministra de Salud de la provincia de Chaco entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.

La exdiputada nacional Sandra Mendoza murió este miércoles 11 de febrero a los 62 años, según se confirmó durante una sesión en el Congreso. La dirigente justicialista atravesaba complicaciones de salud derivadas de una diabetes crónica y arrastraba secuelas físicas de un accidente doméstico.

La muerte de la exlegisladora generó repercusión en el ámbito político de la provincia de Chaco y a nivel nacional. Mendoza integró la Cámara de Diputados de la Nación entre 2009 y 2019, representando al Partido Justicialista, y mantuvo una activa participación en debates parlamentarios durante una década.

Confirmación en el Congreso La noticia fue comunicada públicamente por la senadora nacional Juliana Di Tullio en el marco de una sesión legislativa. Durante el debate por la ley de Reforma Laboral, la legisladora expresó sus condolencias y pidió un minuto de silencio en homenaje a Mendoza.

En su intervención, Di Tullio destacó la trayectoria política, la pertenencia ideológica y la militancia de la exdiputada. También envió un mensaje de acompañamiento a sus hijas y subrayó el respeto que, según afirmó, le tenía gran parte de la dirigencia política del Chaco. Mendoza fue también la exesposa del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, con quien estuvo casada durante 15 años. Su figura pública trascendió tanto por su rol institucional como por su participación en la política provincial.

Las causas de la muerte de Sandra Mendoza De acuerdo con lo informado por el medio local Diario Chaco, Sandra Mendoza sufrió en las últimas horas un agravamiento en su estado de salud producto de complicaciones asociadas a la diabetes, enfermedad que padecía desde hacía varios años.