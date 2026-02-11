Murió la exdiputada Sandra Mendoza: qué enfermedad padecía
La exdiputada nacional por Chaco falleció tras sufrir complicaciones vinculadas a un complicado cuadro de salud que padecía desde hacía años.
La exdiputada nacional Sandra Mendoza murió este miércoles 11 de febrero a los 62 años, según se confirmó durante una sesión en el Congreso. La dirigente justicialista atravesaba complicaciones de salud derivadas de una diabetes crónica y arrastraba secuelas físicas de un accidente doméstico.
La muerte de la exlegisladora generó repercusión en el ámbito político de la provincia de Chaco y a nivel nacional. Mendoza integró la Cámara de Diputados de la Nación entre 2009 y 2019, representando al Partido Justicialista, y mantuvo una activa participación en debates parlamentarios durante una década.
Confirmación en el Congreso
La noticia fue comunicada públicamente por la senadora nacional Juliana Di Tullio en el marco de una sesión legislativa. Durante el debate por la ley de Reforma Laboral, la legisladora expresó sus condolencias y pidió un minuto de silencio en homenaje a Mendoza.
En su intervención, Di Tullio destacó la trayectoria política, la pertenencia ideológica y la militancia de la exdiputada. También envió un mensaje de acompañamiento a sus hijas y subrayó el respeto que, según afirmó, le tenía gran parte de la dirigencia política del Chaco. Mendoza fue también la exesposa del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, con quien estuvo casada durante 15 años. Su figura pública trascendió tanto por su rol institucional como por su participación en la política provincial.
Las causas de la muerte de Sandra Mendoza
De acuerdo con lo informado por el medio local Diario Chaco, Sandra Mendoza sufrió en las últimas horas un agravamiento en su estado de salud producto de complicaciones asociadas a la diabetes, enfermedad que padecía desde hacía varios años.
La diabetes es una patología crónica que afecta la manera en que el organismo procesa la glucosa en sangre. Cuando no logra controlarse adecuadamente o presenta descompensaciones, puede derivar en complicaciones severas que comprometen distintos órganos y sistemas del cuerpo.
En el caso de la exdiputada, además del cuadro metabólico, arrastraba secuelas físicas derivadas de un accidente doméstico ocurrido tiempo atrás. Ese episodio le había provocado serios problemas de movilidad, lo que agravaba su estado general de salud y requería seguimiento médico continuo. Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones oficiales sobre el parte médico final ni sobre el lugar exacto donde se produjo el deceso. Tampoco trascendieron detalles respecto de ceremonias públicas o despedidas institucionales.