Murió Sandra Mendoza: quién era la exdiputada nacional y referente peronista del Chaco
La exdiputada chaqueña, Sandra Mendoza, falleció a los 62 años en Buenos Aires tras complicaciones médicas. El PJ chaqueño confirmó la muerte.
Sandra Mendoza, exdiputada nacional y exministra de Salud del Chaco, murió este martes a los 62 años en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internada en grave estado. La noticia fue confirmada oficialmente por el Partido Justicialista del Chaco.
El fallecimiento de Sandra Mendoza se produjo tras atravesar un cuadro complejo de salud, con complicaciones e infecciones derivadas de enfermedades de base que agravaron su estado general. Según se informó, la exlegisladora estaba internada en un centro médico porteño bajo cuidados intensivos.
Desde el Partido Justicialista del Chaco difundieron un comunicado en el que expresaron su “profundo pesar” por la muerte de la dirigente y acompañaron a su familia en este momento. La fuerza política destacó su trayectoria pública y su compromiso con las causas sociales y sanitarias de la provincia.
El paso por la política de Sandra Mendoza
Sandra Marcela Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. De profesión kinesióloga, desarrolló una extensa carrera en el ámbito público, vinculada principalmente al justicialismo chaqueño y a la gestión sanitaria provincial.
En 2007 fue designada ministra de Salud del Chaco, cargo desde el cual impulsó distintos programas orientados a mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y ampliar derechos en materia de atención médica. Durante su gestión se promovieron políticas vinculadas a la integración entre hospitales, centros de salud y el sistema educativo, así como acciones coordinadas con municipios para fortalecer la red de prestación de servicios.
Entre las iniciativas más destacadas se mencionó el programa de universalización de rampas y la adecuación de sanitarios en espacios públicos, una política articulada con gobiernos locales para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. También se reforzó la interacción con la red hospitalaria y educativa en distintos puntos de la provincia.
Posteriormente, Mendoza fue electa diputada nacional por la provincia del Chaco, desempeñándose en el Congreso de la Nación durante dos períodos consecutivos, entre 2009 y 2017. En ese ámbito, participó en debates vinculados a políticas sociales, salud pública y derechos ciudadanos.