Murió Sandra Mendoza: quién era la exdiputada nacional y referente peronista del Chaco

Sandra Mendoza, exdiputada nacional y exministra de Salud del Chaco, murió este martes a los 62 años en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internada en grave estado. La noticia fue confirmada oficialmente por el Partido Justicialista del Chaco.

El fallecimiento de Sandra Mendoza se produjo tras atravesar un cuadro complejo de salud, con complicaciones e infecciones derivadas de enfermedades de base que agravaron su estado general. Según se informó, la exlegisladora estaba internada en un centro médico porteño bajo cuidados intensivos.

Desde el Partido Justicialista del Chaco difundieron un comunicado en el que expresaron su “profundo pesar” por la muerte de la dirigente y acompañaron a su familia en este momento. La fuerza política destacó su trayectoria pública y su compromiso con las causas sociales y sanitarias de la provincia.

El paso por la política de Sandra Mendoza Sandra Marcela Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. De profesión kinesióloga, desarrolló una extensa carrera en el ámbito público, vinculada principalmente al justicialismo chaqueño y a la gestión sanitaria provincial.

En 2007 fue designada ministra de Salud del Chaco, cargo desde el cual impulsó distintos programas orientados a mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y ampliar derechos en materia de atención médica. Durante su gestión se promovieron políticas vinculadas a la integración entre hospitales, centros de salud y el sistema educativo, así como acciones coordinadas con municipios para fortalecer la red de prestación de servicios.