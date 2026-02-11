Las causas "Andis" y "Nación Seguros" quedarán en manos del juez Lijo

A través de un sorteo mediante bolillero, la Cámara Federal Porteña designó al magistrado Ariel Lijo a cargo del juzgado número 11 de Comodoro Py, que permanece vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio hace exactamente 6 años.

Dicha designación se produjo luego de que Sebastián Casanello solicitara formalmente no renovar su continuidad al frente de ese despacho. La Cámara Federal, a través de una resolución firmada por su titular Leopoldo Bruglia, convocó al sorteo que se realizó este miércoles a las 11 horas y del cual surgió el nombre de Lijo, quien asumirá el control de todos sus expedientes a partir del jueves.

El sorteo se acotó únicamente a dos magistrados. Además del nombre de Lijo, en el bolillero también estuvo el de su par, María Eugenia Capuchetti. Los jueces María Romilda Servini y Marcelo Martínez de Giorgi se excusaron de participar por cuestiones personales, mientras que sus colegas Daniel Rafecas, Sebastián Ramos y Julián Ercolini fueron excluidos por tener a cargo bajo subrogancia un juzgado además del que ya son titulares. Lo anterior expone la crisis y la sobrecarga que enfrentan los jueces federales: de la totalidad de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, un tercio está vacante.

El juez federal Sebastián Casanello. Foto: Archivo MDZ Previo a su salida del juzgado 11, Casanello firmó una batería de resoluciones de alto voltaje: procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otros 18 imputados por administración fraudulenta. El juez dio por probado un esquema de direccionamiento y retornos en la contratación de droguerías y prestadores.

Por otra parte, avanzó con la Causa Guardapolvos, donde también procesó a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión de Alberto Fernández y a directivos de cooperativas por defraudación al Estado en la compra de indumentaria escolar. Finalmente, Casanello procesó al exministro de Planificación Julio De Vido y a su esposa Alessandra Minnicelli por enriquecimiento ilícito, incluyendo un embargo millonario tras considerar que el matrimonio no pudo justificar sus ingresos.