Las causas "Andis" y "Nación Seguros" quedarán en manos del juez Lijo
El magistrado federal Ariel Lijo resultó sorteado para subrogar el juzgado número 11 luego que su par Sebastián Casanello declinara renovar su interinato.
A través de un sorteo mediante bolillero, la Cámara Federal Porteña designó al magistrado Ariel Lijo a cargo del juzgado número 11 de Comodoro Py, que permanece vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio hace exactamente 6 años.
Dicha designación se produjo luego de que Sebastián Casanello solicitara formalmente no renovar su continuidad al frente de ese despacho. La Cámara Federal, a través de una resolución firmada por su titular Leopoldo Bruglia, convocó al sorteo que se realizó este miércoles a las 11 horas y del cual surgió el nombre de Lijo, quien asumirá el control de todos sus expedientes a partir del jueves.
El sorteo se acotó únicamente a dos magistrados. Además del nombre de Lijo, en el bolillero también estuvo el de su par, María Eugenia Capuchetti. Los jueces María Romilda Servini y Marcelo Martínez de Giorgi se excusaron de participar por cuestiones personales, mientras que sus colegas Daniel Rafecas, Sebastián Ramos y Julián Ercolini fueron excluidos por tener a cargo bajo subrogancia un juzgado además del que ya son titulares. Lo anterior expone la crisis y la sobrecarga que enfrentan los jueces federales: de la totalidad de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, un tercio está vacante.
Previo a su salida del juzgado 11, Casanello firmó una batería de resoluciones de alto voltaje: procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otros 18 imputados por administración fraudulenta. El juez dio por probado un esquema de direccionamiento y retornos en la contratación de droguerías y prestadores.
Por otra parte, avanzó con la Causa Guardapolvos, donde también procesó a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión de Alberto Fernández y a directivos de cooperativas por defraudación al Estado en la compra de indumentaria escolar. Finalmente, Casanello procesó al exministro de Planificación Julio De Vido y a su esposa Alessandra Minnicelli por enriquecimiento ilícito, incluyendo un embargo millonario tras considerar que el matrimonio no pudo justificar sus ingresos.
Ariel Lijo recibirá un juzgado con causas avanzadas como “Nación Seguros” con incidentes pendientes, justo cuando la defensa de Alberto Fernández espera revertir su situación en la Cámara Federal Porteña. El recambio del juzgado 11 llega días después de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara la elevación a juicio oral del tramo de la "Causa de los Cuadernos" que investiga el lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner. El juez Lijo deberá resolver ese requerimiento y decidir si envía a los acusados a juicio oral y público.