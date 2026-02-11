Bajó el dólar oficial y subió el blue mientras se debate la reforma laboral en el Congreso
La moneda estadounidense tuvo movimientos dispares este miércoles. El dólar oficial y el dólar blue cotizan con distintos valores.
En medio de un debate caliente en lo que se espera que sea una sesión maratónica en el Congreso de la Nación por la discusión de la reforma laboral o modernización laboral, los mercados reaccionaron en la Argentina y el dólar cotizó con distintos movimientos este miércoles.
El dólar oficial cayó apenas 5$ respecto de la cotización que se registró el día martes y cerró la jornada a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Se trata de uno de los valores más bajos que registra la moneda estadounidense desde que comenzó el año.
Te Podría Interesar
En contrapartida, el dólar blue subió $10 y cortó con su tendencia alcista separándose del oficial.
Esas cotizaciones se dan en medio de distintos contextos que atraviesa la economía argentina: por un lado, se está debatiendo la reforma laboral en el Senado y se trata de un proyecto clave para el Gobierno de Javier Milei, lo que podría impactar a futuro en la economía nacional.
Otra de las noticias que se dio a conocer hoy viene de la mano del Banco Central. Dicha institución confirmaría en las próximas horas que los bancos otorguen préstamos en dólares -prendarios, hipotecarios y de diversa naturaleza- a personas humanas y empresas del mercado interno que no generan divisas de manera directa, eliminando o flexibilizando drásticamente las restricciones prudenciales y exhaustivas impuestas tras la crisis de 2001.
La decisión se aplicaría como medida complementaria a la Ley de Inocencia Fiscal, ya reglamentada por el Decreto 93/2026, por la cual el BCRA busca permitir que el tomador del préstamo no necesite demostrar ingresos genuinos en dólares -requisito vigente para prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
En las cotizaciones, el dólar blue cotiza a $1415 para la compra y $1435 para la venta. Estos números marcan una suba de $10 respecto de lo que fue el cierre de los mercados del día martes y marcan el devenir de esta jornada luego de lo que fue la publicación de la inflación de enero por parte del Indec.
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1431,80 para la compra y a $1434,10 para la venta.
Finalmente, el contado con liqui subió y cerró a $1476,70 para la compra y $1477,10 para la venta.