Con mirada de mediano plazo, el cambio del IPC de enero desnudó el miedo a lo que pueda llegar en marzo

Con la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elaboró el organismo durante el 2025 y que iba a ser implementado desde enero de este año, el mes pasado se hubiera registrado un incremento en la tasa de inflación aproximado a 2,7%.

Esto es unas décimas menos que el 2,9% registrado en el cálculo oficial presentado ayer por el Indec , y que respeta la metodología que se viene ejecutando desde hace siete años. Surge entonces la pregunta sobre por qué el Gobierno tomó la decisión de alterar el cronograma de cambios metodológicos , si finalmente (dato que se sabía desde fines de enero) la noticia iba a ser mejor con el nuevo cálculo.

La respuesta es que el Ejecutivo miró estratégicamente hacia delante, y no hacia atrás. El porcentaje complicado en el IPC con la nueva metodología se iba a registrar entre marzo y abril, y no en enero.

Sucede que el desagregado del mes pasado, indica que los precios que más subieron tienen que ver con alimentos y bebidas (especialmente los frescos) y sectores estacionales como gastronomía y hotelería, vinculados a cuestiones estivales y vacacionales.

Estos rubros tuvieron subas de más de 5% contra menos de 2% de los regulados. Sin embargo, se espera que desde marzo la balanza se modifique, y los servicios (luz, gas, agua, transporte) comiencen a presionar sobre el índice, y eleven el IPC .

De aplicarse la nueva fórmula, que pondera más a los servicios, la tasa de inflación se incrementaría y llevaría al indicador por arriba del 3%. Y esto sin tener en cuenta cuestiones estacionales como educación, que adicionarán presión sobre el IPC. Para el Gobierno, esta alternativa era políticamente inaceptable. Y de ahí la decisión de suspender la aplicación versión Marco Lavagna.

Línea roja

Para muchos, el problema de enero 2026 no es si el 2,9% resultó un porcentaje alto (pese a que se compara con el 2,2% de enero 2025, sino que hace ocho meses que sostiene su crecimiento, aunque sin aceleraciones. Como ya se contó en este medio, esta decisión de retornar al cálculo anterior fue insostenible para la continuidad de Marco Lavagna al frente del Indec y derivó en la crisis de credibilidad quizá más grave, en cuanto al manejo de la administración económica desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023.

Lavagna no habría tenido problemas en continuar en el organismo. Se sentía cómodo, contenido y, hasta fin del 2025, absolutamente respetado por el Ejecutivo. Pero, queda claro, todo cambió con la decisión presidencial de intervenir en un organismo que, para toda la comarca económica y financiera (incluyendo, sobre todo, la ortodoxa), debe mantenerse en una independencia absoluta, similar a una caja de cristal.

La mirada del FMI

Más si se tiene en cuenta que llegaron el viernes pasado al país los técnicos del FMI comandados por el venezolano Luis Cubeddu, que tienen que fiscalizar y aprobar el ejercicio 2025, con las metas y objetivos fijados en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril del año pasado.

Luego del cambio de actitud oficial de comenzar a comprar dólares de manera sostenida desde el Banco Central, parecía que no tendrían mayores cuestionamientos graves para aprobar los números y porcentajes oficiales y, en consecuencia, liberar hacia marzo los aproximadamente 1.000 millones de dólares que el FMI debía liberar por el acuerdo vigente.

Lo que arrojó enero, indica que el alza interanual fue de 32,4% en el año, que la núcleo creció más que los regulados (2,4%). El rubro que más creció fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y el que menos creció fue Prendas de vestir y calzado (-0,5%). Al ser los alimentos lo que más subieron de precio y su ponderación disminuir en la nueva canasta de 2017-2018 (el índice que no se publicó), si se aplica esta última se tiene que la alta suba de precios de alimentos tiró para arriba el valor de la canasta, no siendo compensada por la suba de precios de los servicios públicos, en un contexto de mayor importancia relativa.

En materia de precios relativos, los precios relativos que más subieron entre noviembre de 2023 y enero de 2026 fueron alquileres y servicios públicos con un 56.4% y Comunicaciones con un 25.2%. En el otro extremo se ubican las Prendas de vestir y calzado con una caída relativa del 32.8%. La corrección de tarifas, por encima del nivel general de precios, sostiene la dinámica de los últimos meses.

Los datos de enero

