Los bonos caen y las acciones operan mixtas, mientras el mercado mira de cerca el Congreso

En la jornada de este miércoles, y mientras el Senado debate la reforma laboral, los bonos argentinos retroceden.

El mercado seguirá de cerca esta rueda los acontecimientos en el Senado, donde se debate la reforma laboral y el oficialismo espera darle media sanción. En esa línea, los bonos caen este miércoles y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos.

La deuda soberana en dólares opera con mayorías en caídas de hasta 0,5% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía, con retrocesos de hasta 0,9%, como el caso de Global 2029.

El riesgo país se ubica en 507 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder cotizan mixtas, traccionadas al alza por Central Puerto (+1,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en suba, impulsados por Ternium (+3%).