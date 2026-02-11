Presenta:

Los bonos caen y las acciones operan mixtas, mientras el mercado mira de cerca el Congreso

En la jornada de este miércoles, y mientras el Senado debate la reforma laboral, los bonos argentinos retroceden.

bolsa de valores BONOS WALL STREET (2)
El mercado seguirá de cerca esta rueda los acontecimientos en el Senado, donde se debate la reforma laboral y el oficialismo espera darle media sanción. En esa línea, los bonos caen este miércoles y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos.

La deuda soberana en dólares opera con mayorías en caídas de hasta 0,5% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía, con retrocesos de hasta 0,9%, como el caso de Global 2029.

El riesgo país se ubica en 507 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder cotizan mixtas, traccionadas al alza por Central Puerto (+1,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en suba, impulsados por Ternium (+3%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación.

