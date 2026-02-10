Caen bonos y acciones locales a la par que retrocede el dólar, mientras se espera el dato de inflación

A la espera que se conozca el dato de inflación de enero y en la previa del tratamiento de la reforma laboral en el Senado , los activos argentinos suben en Wall Street este martes, mientras que caen en la plaza local. En esa línea, el riesgo país coquetea con perforar nuevamente los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares sube en Nueva York, traccionada por el Bonar 2029. Por el contrario, los bonos bajo legislación local caen hasta 1,2%, como el caso del Global 2029.

En la plaza local, el Merval avanza 0,2% en pesos. El índice accionario medido en dólares cayó 6,7% la semana pasada.

Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Transener (-1,8%).

Los papeles argentinos que cotizan Wall Street cotizan con mayorías en suba, traccionados al alza por el ADR de Edenor (+5,8%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista baja y se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación. En paralelo, el blue también retrocede hasta los $1.425.