El dólar retrocede en la rueda de este martes: el oficial cae $15 y el blue baja $10

Mientras el mercado se mantiene expectante del dato de inflación, el dólar cae en el mercado cambiario.

A la espera que se conozca el dato de inflación de enero, el dólar extiende la pax cambiaria que registra desde que comenzó el año y cae en la rueda de este martes.

Esto se da incluso pese a las compras que lleva adelante el Banco Central (BCRA) en el MULC. La entidad monetaria adquirió ayer US$176 millones y el gaurismo asciende a US$1.651 millones en lo que va del año.

A cuánto cotiza el dólar este martes En ese contexto, en la rueda del mercado cambiario de este martes, el dólar oficial minorista baja y se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación. Esto implica una caída de $15 en el día.

Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista opera a $1.407, valor más bajo desde noviembre. Así, tuvo un descenso de $13 respecto a la rueda anterior, en la cual bajó 1,1%.

dolares Los dólares paralelos En paralelo, el dólar blue también retrocede hasta los $1.425. Un retrocede diario de $10.