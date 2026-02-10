Presenta:

Dinero

|

Dólar

El dólar retrocede en la rueda de este martes: el oficial cae $15 y el blue baja $10

Mientras el mercado se mantiene expectante del dato de inflación, el dólar cae en el mercado cambiario.

MDZ Dinero

dolar billete (2)
Alf Ponce Mercado / MDZ

A la espera que se conozca el dato de inflación de enero, el dólar extiende la pax cambiaria que registra desde que comenzó el año y cae en la rueda de este martes.

Esto se da incluso pese a las compras que lleva adelante el Banco Central (BCRA) en el MULC. La entidad monetaria adquirió ayer US$176 millones y el gaurismo asciende a US$1.651 millones en lo que va del año.

Te Podría Interesar

A cuánto cotiza el dólar este martes

En ese contexto, en la rueda del mercado cambiario de este martes, el dólar oficial minorista baja y se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación. Esto implica una caída de $15 en el día.

Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista opera a $1.407, valor más bajo desde noviembre. Así, tuvo un descenso de $13 respecto a la rueda anterior, en la cual bajó 1,1%.

dolares

Los dólares paralelos

En paralelo, el dólar blue también retrocede hasta los $1.425. Un retrocede diario de $10.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el MEP se negocia a $1.426,58, una baja del 0,8%, mientras que el CCL a $1.467,4, una caída del 0,9%.

Archivado en

Notas Relacionadas