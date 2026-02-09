Reforma laboral: fuerte rechazo de juristas y sindicatos en una audiencia en Diputados

En una audiencia realizada este lunes en la Cámara de Diputados , abogados laboralistas, jueces del trabajo y representantes sindicales advirtieron sobre los efectos que podría generar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y reclamaron que el proyecto no sea tratado durante las sesiones extraordinarias .

El encuentro fue convocado por los diputados Myriam Bregman (FIT) y Sergio Palazzo (UxP) , con el acompañamiento de Nicolás del Caño , Francisco Manrique y Romina del Plá . Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, participaron expositores de distintos países de América Latina y Europa.

Al abrir la ronda de exposiciones, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte , cuestionó con dureza el proyecto oficial y pidió a los legisladores que “reflexionen” sobre su contenido. Señaló que la iniciativa, presentada como una reforma de “modernización”, elimina la ley de teletrabajo, a la que definió como una de las normas más modernas del sistema laboral argentino.

Cremonte advirtió además que la reforma no introduce cambios en la ley de jornada de trabajo, que fija una semana laboral de 48 horas. “Es una de las más extensas del mundo, justo cuando a nivel internacional se discute la reducción de la jornada”, remarcó. A su vez, alertó que el proyecto implicaría un retroceso en el derecho colectivo del trabajo y pondría en riesgo el derecho a huelga, en contradicción con los convenios internacionales defendidos por la OIT y el sistema de Naciones Unidas.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa , sostuvo que la iniciativa contiene “160 disposiciones que contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Pompa cuestionó además la falta de transparencia del proceso legislativo. “No se conoce el texto definitivo que se va a discutir en el Senado porque está siendo modificado de forma reservada, lo que viola estándares internacionales”, afirmó. También recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no puede haber reformas laborales sin un ámbito de debate tripartito que incluya a los trabajadores.

Por ese motivo, reclamó que el proyecto no sea tratado en extraordinarias y que su discusión se postergue para el período ordinario, con mayor participación de los sectores afectados.

Experiencias internacionales y advertencias

Durante la audiencia se citó un informe de la Organización Internacional del Trabajo que analizó reformas laborales en 63 países. Según Pompa, el estudio concluye que ninguna reforma que redujo derechos laborales logró aumentar el empleo, y que, por el contrario, benefició a los sectores de mayores ingresos.

A su turno, el diputado del Parlamento de Cataluña Vidal Aragonés recordó los efectos de la contrarreforma laboral aplicada en España en 2012. Señaló que la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones y la pérdida de la ultraactividad derivaron en la destrucción de empleo. “En el primer año se perdieron un millón de puestos de trabajo y el desempleo llegó al 26%”, advirtió.

Impacto social y previsional

Desde el plano sindical, el secretario de Organización de la Central Sindical de las Américas, Marcelo Distéfano, sostuvo que la reforma contradice el sentido social del derecho laboral. “La modernización debería extender la protección a quienes hoy no tienen derechos, como los trabajadores desocupados o de plataformas”, planteó.

La vicepresidenta de IndustriALL Global Union, María Soledad Calle, advirtió que el proyecto “esconde una reforma previsional” y alertó que podría desfinanciar a la ANSES, al utilizar fondos del sistema jubilatorio para cubrir despidos empresariales.

En tanto, el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, afirmó que la reforma perjudicará tanto a trabajadores formales como informales y también a las pequeñas y medianas empresas. “A las pymes les fue mejor cuando a los trabajadores les fue mejor”, sostuvo, y advirtió que el Gobierno también avanza sobre el sistema de seguridad social y las obras sociales sindicales.

Un rechazo transversal

La audiencia incluyó exposiciones de abogados laboralistas y docentes de Derecho del Trabajo de Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador y Francia. En todos los casos, los especialistas coincidieron en que reformas similares provocaron caída de salarios, aumento de la informalidad, mayor desempleo y deterioro de la calidad de vida.

El mensaje común fue de advertencia: lejos de impulsar el empleo, las reformas laborales regresivas tendieron a concentrar ingresos y debilitar la protección social.