Reforma laboral: Gustavo Sáenz denunció al kirchnerismo por amenazas en la previa de la votación

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , denunció presiones y amenazas del kirchnerismo sobre senadores peronistas que el miércoles podrían votar a favor de la reforma laboral . Según afirmó, las advertencias incluyen la posible intervención del Partido Justicialista en sus provincias.

En una entrevista con el canal TN, Sáenz aseguró que los aprietes alcanzan a gobernadores, senadores y diputados. “Han sido amenazados con la intervención del PJ en sus distritos, de acuerdo a cómo voten los legisladores, sabiendo que el partido es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, sostuvo. Mencionó como antecedentes las intervenciones del PJ en Salta, Misiones y Jujuy.

El mandatario mantiene un enfrentamiento abierto con la conducción nacional del PJ desde fines de diciembre, cuando se sancionó a la senadora jujeña Carolina Moisés por acompañar la Ley de Presupuesto 2026. Moisés integra el bloque Convicción Federal junto a Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza y Jesús Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), dentro del interbloque justicialista que preside el senador formoseño José Mayans.

Durante la entrevista, Sáenz cuestionó la postura de la dirigencia partidaria. “Las retóricas intransigentes no defienden al trabajador, defienden los privilegios de los que están en la política y de los representantes de los trabajadores. Yo represento a todos los salteños”, afirmó. Y agregó: “Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”.

El Senado de la Nación tratará este tema el próximo miércoles a partir de las 11. El oficialismo se encamina a la media sanción con el voto de los senadores aliados, entre ellos los que responden a Sáenz.

El gobernador también puso en duda la actual legislación laboral. “Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan y los amenazan. Esta ley laboral no funciona, no genera trabajo y hay cada vez más empleo precarizado”, señaló.

Además, reclamó definiciones al Gobierno nacional por el contenido fiscal del proyecto. “Queremos que nos escuchen. La macroeconomía puede estar ordenada, pero la microeconomía no está funcionando y la caída del consumo es real”, dijo.

Sáenz indicó que desde el viernes pasado las provincias esperan una respuesta de la Casa Rosada sobre el capítulo impositivo de la reforma, que incluye la eliminación del impuesto a las Ganancias para grandes sociedades. “Ha bajado la recaudación y cayó la coparticipación. No aceptamos ese capítulo y estamos ofreciendo alternativas”, concluyó.