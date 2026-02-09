Reforma laboral: Bullrich reúne a los dialoguistas para blindar el voto clave en el Senado

A horas del inicio del debate en sesión extraordinaria, Patricia Bullrich encabezará un encuentro decisivo con el bloque de la UCR.

En la antesala de una jornada decisiva en el Congreso, Patricia Bullrich prepara un encuentro clave con los sectores dialoguistas del Senado para intentar asegurar la aprobación del último punto pendiente de la reforma laboral. La reunión se realizará este lunes a las 18 horas, pocas horas antes de que comience el debate formal en la sesión extraordinaria prevista para este miércoles a las 11 de la mañana en la Cámara alta.

La jefa del oficialismo en el Senado recibirá a los representantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), un espacio que se convirtió en el árbitro central de la votación. Con un escenario ajustado, los radicales concentran las adhesiones necesarias para inclinar la balanza hacia una victoria del Gobierno o provocar una derrota parlamentaria que tendría alto impacto político.

El último punto de la reforma laboral El oficialismo llega a la sesión con avances importantes, pero aún enfrenta resistencias en un artículo clave de la reforma, vinculado a las condiciones de contratación y a los mecanismos de actualización de convenios. Ese punto es el que genera mayores reparos dentro del radicalismo y de otros bloques provinciales que, hasta ahora, se mantuvieron en una postura de negociación abierta.

Senado de la Nación 02-10-25 Archivo/X (@SenadoArgentina) La estrategia de Bullrich apunta a cerrar un acuerdo de mínimos que permita garantizar los votos necesarios sin alterar el núcleo del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el encuentro de esta tarde es considerado determinante dentro del oficialismo, que busca llegar al recinto con un esquema de apoyos ya consolidado.

El rol clave de la UCR en el Senado En el Gobierno reconocen que el bloque radical se transformó en el factor decisivo de la sesión. Su postura dialoguista lo ubica como interlocutor privilegiado, pero también como un espacio que exige concesiones políticas y técnicas para acompañar la iniciativa.