El video del ataque al playero en Lanús: lo balearon y se encuentra grave

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en el partido bonaerense de Lanús, cuando este viernes, un playero de una estación de servicio fue baleado en el tórax por dos delincuentes que escapaban tras robar una motocicleta. La víctima permanece internada.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la Avenida Remedios de Escalada y Perón, donde dos motochorros abordaron a un cliente mientras cargaba combustible en motocicleta, una Kawasaki 700 negra.

En medio del asalto, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada, hiriendo al propietario del rodado y al empleado del establecimiento, identificado como Pérez Martínez, quien recibió un disparo en el tórax.

El video del ataque Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la estación.

