Un delivery de drogas fue detenido con más de 150 dosis de cocaína y marihuana en Godoy Cruz

El delivery de drogas intentó escapar cuando la Policía quiso identificarlo. Le secuestraron cocaína, cannabis y dinero en efectivo.

Las más de 150 dosis de cocaína y marihuana incautadas al delivery de drogas en Godoy Cruz.

Un delivery de drogas fue detenido la tarde de este viernes con más de 150 dosis de marihuana y cocaína en Godoy Cruz. El sospechoso, de 23 años, fue sorprendido a bordo de una moto "floja de papeles" y al requisarlo descubrieron que llevaba un morral repleto de estupefacientes listos para la venta.

El procedimiento se concretó cerca de las 13.30 cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) patrullaban el oeste departamental y observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta de 110cc blanca, la cual no tenía chapa patente, en el cruce de calles Santiago del Estero y Río Hondo.

Intento de escape y detención Esa situación llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron identificar a los motociclistas. No obstante, al notar la presencia policial, el individuo que iba como acompañante descendió del rodado y trató de darse a la fuga a pie, pero terminó siendo interceptado a los pocos metros y su compañero escapó a toda velocidad.

Acto seguido, el detenido fue requisado y los funcionarios le encontraron una gran cantidad de envoltorios con de nailon y papel glasé dentro de un morral, que resultaron ser drogas fraccionadas para su comercialización.

El secuestro de drogas Frente a eso, se le dio inmediata intervención a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), que estuvo a cargo del secuestro de 145 dosis de cocaína (62,9 gramos), ocho envoltorios de marihuana y dos cigarrillos artesanales de esa sustancia (16,1 gramos).