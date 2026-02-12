Video: un ladrón robó en 10 segundos una bicicleta eléctrica frente a un supermercado de Maipú

Un malviviente robó una bicicleta a plena luz del día, frente al ingreso de un supermercado de Maipú. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad.

El robo de una bicicleta eléctrica fue captado por una cámara de seguridad la tarde del miércoles frente a un supermercado de Maipú. Mientras el dueño hacía las compras, un ladrón rompió la cadena de seguridad y, en cuestión de segundos, se dio a la fuga con el rodado. Analizan las imágenes para identificar al autor.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 19, luego de que la víctima, un profesor de educación física de 45 años, llegó hasta el Carrefour Express de calles Maza, cerca del cruce con Hernández, a bordo de su bicicleta Vairo E-Metro, la cual dejó estacionada frente al ingreso del comercio.

El video del robo Embed - Robo bicicleta Maipú Mientras el docente compraba algunos productos en el interior del supermercado, un sujeto que estaba parado en la vereda se acercó hasta el rodado, violentó la cadena de seguridad y luego de 10 segundos tomó el control del biciclo, con el que escapó en dirección al sur.

Al cabo de algunos minutos, el propietario salió del negocio y advirtió que le habían robado su bicicleta, por lo que se dirigió inmediatamente hasta la Comisaría 29° para denunciar la sustracción.

Posteriormente, policías de la jurisdicción se dirigieron hasta la escena y obtuvieron las imágenes que captó una cámara de seguridad del supermercado, en las cuales se observa el momento en que el malviviente roba la bicicleta.