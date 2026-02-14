Denunció corrupción en la Policía Federal y ahora le robaron las pruebas

El policía federal que se encadenó en la Casa Rosada, sufrió un robo en su casa mientras no estaba. Sustrajeron dinero y material clave de su denuncia.

El suboficial de la Policía Federal Argentina Miguel Ángel Montiel, quien el 5 de febrero se esposó frente a la Casa Rosada para denunciar hechos de corrupción interna en la Superintendencia de Transporte de la Federal, afirmó que en las últimas sufrió un robo en su vivienda donde se llevaron dinero en efectivo y “elementos probatorios” vinculados a su acusación.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 13-02-2026 - MC - MIGUEL MONTIEL – POLICÍA FEDERAL- HACE UNOS DÍAS SE ESPOSÓ FRENTE A LA CASA ROSADA, AHORA DENUNCIA ROBO Y PERSECUSIÓN En diálogo con MDZ Radio, Montiel relató que en los días previos al robo su familia advirtió movimientos que consideró sospechosos: “Mi señora con mis hijos vieron drones, yo he visto camionetas que no son habitué del barrio también”. La noche del robo Montiel y su familia habían salido a la casa de un matrimonio amigo. Al subir al auto para regresar a su casa, observaron a “un masculino que nos observaba en una moto, que nos seguía por varias de cuadras de alrededor de la casa de esta familia”.

El hecho ocurrió por la noche, cuando regresó a su casa. “Cuando ingresamos al domicilio, vemos que la puerta trasera estaba abierta”, describió. “La puerta que está justo atrás mío estaba irrumpida y todo el cuarto mío, todo revuelto, absolutamente todo”.

Montiel sostuvo que, además de efectivo, sustrajeron material sensible: “Se me llevaron la netbook con muchas, muchas pruebas, muchos, muchos videos, audios, imágenes, carpetas con más imágenes” y “pendrive también con mucha más información”. Aseguró que no se trataba solo de documentación propia: “Esto no es solamente pruebas mías que he juntado, también pruebas de otros compañeros que nunca se animaron a denunciar todo este tema de la corrupción”.

Elementos probatorios y temor por su familia El policía indicó que actualmente se encuentra con licencia: “Estoy con licencia, exactamente vinculado a lo sucedido en la Casa Rosada”. Sobre la situación salarial en la fuerza, afirmó: “No, no están conformes”.