El policía encadenado a Casa Rosada le puso nombre y apellido a su denuncia: ¿contra quién apuntó?

El cabo Miguel Montiel ratificó denuncias por presuntas irregularidades internas, aseguró que no teme represalias y espera una respuesta oficial de la cartera de Seguridad.

El cabo de la Policía Federal, Miguel Montiel, ratificó su denuncia de presunta corrupción en la Superintendencia de Transporte y aseguró que no tiene "miedo".

Así lo expresó en diálogo con Splendid AM990: "Esta práctica de corrupción viene de hace años. Se han presentado denuncias y todo queda en la nada. Existen las denuncias que se hicieron, muchas anónimas".

"Nunca me han amenazado y no tengo miedo. Yo daba por terminada mi carrera policial, pero me dijeron que no me tenían porque echar", dijo Miguel Montiel, quien se encadenó el miércoles a las rejas de la Casa Rosada.

Según Montiel, desde Presidencia de la Nación se pusieron en contacto con él y relevó que existe la posibilidad de reunirse con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El agente de la PFA dijo que nunca había denunciado formalmente porque le dijeron que "no servía". "Hay algunos audios y escritos donde prueban cómo se manejan. La Policía Federal ponen 10 y son tres. Pasaban más costos de los que eran", explicó.