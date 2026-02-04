La Justicia elevó a juicio la causa por el crimen de Thiago Correa

El juez rechazó el sobreseimiento del policía imputado por el crimen de Thiago Correa. El padre del niño insiste en un cambio de carátula.

La causa que investiga la muerte de Thiago Correa, el niño de 7 años que falleció durante un tiroteo fue oficialmente elevada a juicio.

La causa que investiga la muerte de Thiago Correa, el niño de 7 años que falleció durante un tiroteo en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, fue oficialmente elevada a juicio, según confirmaron fuentes judiciales. El juez de Garantías N°3 de La Matanza, Roberto Occhipinti, quien rechazó el pedido de sobreseimiento del oficial de la Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo.

Cabe recordar que el efectivo está acusado por homicidio culposo y exceso en la legítima defensa, tras enfrentarse a un grupo de delincuentes.

De acuerdo a lo informado, la defensa del uniformado había planteado una serie de nulidades, pero el magistrado las descartó y ordenó que el expediente sea remitido a un tribunal oral que será definido por sorteo en las próximas semanas.

Pedido de justicia por Thiago Tras conocerse la resolución, Fabián Correa, padre de la víctima, sostuvo que continuará reclamando justicia y adelantó que insistirá para que el policía sea juzgado por homicidio simple con dolo eventual, agravado por el uso de arma de fuego. “Hay que seguir y no bajar los brazos, eso es lo importante”, expresó.

El asesinato de Thiago ocurrió el 4 de junio de 2025, cuando el efectivo fue abordado por cuatro jóvenes que intentaron asaltarlo mientras se encontraba con su familia. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos ladrones, Brandon Corpus, murió tras recibir seis impactos de bala, mientras que Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leyva resultaron heridos. Joaquín López Otto también está imputado en la causa.