Tenía tobillera por una causa de violencia de género y lo atraparon tras un raid delictivo en el centro

El sujeto con tobillera tiene 19 años. Intentó robar dos motos y luego protagonizó una persecución por el centro. Fue detenido junto a un cómplice.

Un malviviente, de 19 años, que era monitoreado por una tobillera electrónica, fue detenido la tarde de este miércoles tras protagonizar un raíd delictivo en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso intentó robar dos motos y cayó junto a un cómplice, luego de una persecución.

El hecho se registró minutos después de las 13.30 cuando el sistema de monitoreo municipal detectó a dos sujetos intentando sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública, en la zona de calles San Juan y Lavalle. Al no lograr su cometido, los individuos escaparon por Lavalle hacia el oeste, aunque fueron seguidos en todo momento a través de las cámaras de seguridad.

Minutos después, en inmediaciones de calles Gutiérrez y 9 de Julio, los sospechosos forzaron las medidas de seguridad de una Honda 100cc negra, que pertenecía a una mujer de 27 años, y pudieron llevársela.

Persecución y detención en pleno centro A partir de allí, comenzaron a ser perseguidos por móviles policiales y de Preventores. En medio del trayecto, los maleantes colisionaron contra un móvil municipal en la intersección de calles 9 de Julio y Montevideo, donde descartaron dos cascos y un “destripador”, un elemento utilizado para violentar tambores de arranque de motos.

Tras abandonar la motocicleta robada, ambos continuaron la huida a pie en distintas direcciones. Así, uno de ellos fue aprehendido en una esquina de calle Chile y avenida Sarmiento, mientras que el segundo cayó minutos más tarde en el cruce de calles Paso de los Andes y Sobremonte. Al momento de ser reducido, los efectivos constataron que portaba una tobillera electrónica, colocada en el marco de una causa por violencia de género.