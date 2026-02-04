Asesinato de Cynthia Landi: se entregó el sospechoso que era intensamente buscado

El asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez , la mujer de 39 años ultimada de un disparo el 4 de enero en Guaymallén , sumó este miércoles un nuevo capítulo con la detención del principal sospechoso que tiene la causa. Se trata de Benjamín Alaniz Castro , de 25 años, quien era intensamente buscado como uno de los autores del hecho de sangre.

Fuentes allegadas a la investigación revelaron a MDZ que Alaniz Castro se presentó en horas de la siesta en el Polo Judicial Penal , acompañado de su abogado y se puso a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos .

En las próximas horas el sindicado matador será imputado como coautor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cynthia Landi , por lo que se sumará a su presunto cómplice, el colectivero Lautaro Nicolás Stagnoli Arenas (23) . Además, quedará alojado en un penal provincial.

Pero eso no es todo, ya que el letrado que representa a Alaniz Castro expresó el deseo de su cliente por declarar en el expediente, agregaron las fuentes, por lo que podría aportar su versión de los hechos en los próximos días.

De acuerdo con la instrucción, Alaniz Castro conducía el Chevrolet Corsa gris en el que se movilizaban los sujetos que protagonizaron una pelea con los hermanos de Landi Rodríguez, quienes trabajaban como trapitos a la salida del boliche Queen , y dispararon contra su casa, provocando la muerte de la mujer.

El crimen de Cynthia Landi

Landi Rodríguez fue asesinada la madrugada del domingo 4 de enero, durante una feroz balacera contra una casa de Guaymallén. Al parecer, todo ocurrió en medio de una pelea a la salida del citado boliche. De acuerdo con la hipótesis inicial, la mujer no era el blanco de los autores.

La reconstrucción que hicieron los detectives del caso señala que cerca de las 4 cuando se registró un altercado entre un grupo de sujetos y cuidacoches sobre calle 25 de Mayo, en el distrito de Dorrego.

Por eso, personal policial se dirigió hasta ese lugar y se toparon con una sangrienta escena: una mujer había recibido un disparo en la axila y fue trasladada por sus familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

Escena crimen guaymallén Cynthia Landi La vivienda de Dorrego donde fue asesinada Cynthia Landi. Maru Mena / MDZ.

De la investigación surgió que los “trapitos” eran hermanos de la víctima y protagonizaron una fuerte discusión con individuos que se movilizaban en un Chevrolet Corsa gris y no quisieron pagarles.

Tras la pelea, los cuidacoches regresaron a la casa de su madre, donde también vivía su hermana. Instantes más tarde, los agresores regresaron y efectuaron cinco disparos contra la propiedad. Fue así que uno de los proyectiles le impactó a Landi Rodríguez mientras cerraba una persiana de su domicilio y le provocó la muerte, tal como lo constataron médicos del citado centro asistencial capitalino.

Policías detenidos y un giro en la causa

Durante las horas y días posteriores al crimen se realizaron diversos allanamientos, los cuales permitieron capturar a los tres policías como sospechosos. Luego, Stagnoli Arenas, terminó por entregarse ante la Justicia.

PORTADA CYNTHIA LANDI NUEVA Cynthia Romina Landi, la mujer asesinada durante el tiroteo a la salida de Queen Disco. MDZ.

A partir de esa última detención y el análisis de cámaras de seguridad, los efectivos detenidos se vieron beneficiados y pasaron a estar imputados por homicidio agravado a quedar acusados por encubrimiento agravado.

En tanto, este miércoles, Alaniz se transformó en el segundo imputado por el crimen y su detención podría ser clave para lo que resta de la investigación.