El video del brutal asesinato a "palazos" de un hombre en Pilar

Un joven golpeó con un bate a su tío en el partido de Pilar. Las graves heridas significaron la muerte de la víctima, identificada después como Leandro Cejas.

Un conflicto familiar, presuntamente por la sucesión de un terreno, terminó en el asesinato de Leandro Cejas a manos de su sobrino, quien usó un bate como arma homicida. Todo quedó grabado por una persona que presenció la situación.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Del Viso, dentro de los límites del partido de Pilar, durante la noche de este lunes.

El video del ataque Según se puede ver en el registro fílmico del ataque, el responsable golpeó en repetidas ocasiones a su tío mientras este ya estaba en el suelo.

bate del viso Las graves heridas generadas terminaron significando la muerte del hombre poco después. Por esto, se indicó que el atacante, identificado como Jeremías Benítez, fue imputado por el delito de homicidio.

Huida y captura del sospechoso Tras presenciar el violento hecho, otro de los familiares presentes alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911. Al llegar los efectivos policiales, Benítez ya había huido, pero fue capturado poco tiempo después sobre la Ruta Panamericana.