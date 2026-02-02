El presunto narco lasherino que intentó "dominar" la Zona Este y terminó detenido por intento de asesinato

Hacia finales del 2025, una guerra narco se desató en el sector norte de la ciudad de San Martín . Amenazas, incendios intencionales y tiroteos , fueron algunos de los hechos que afectaron a las barriadas de esa zona. Este último fin de semana, uno de los acusados de protagonizar esos violentos episodios fue detenido en Las Heras .

Se trata Rodolfo José Da Rosa Silva , alias el Piojo, domiciliado en el barrio Mathieu del distrito de El Resguardo , pero vinculado por detectives policiales con personajes del ambiente delictivo del barrio Santa Teresita , considerado uno de los complejos más peligrosos del Gran Mendoza .

De acuerdo con fuentes investigativas, Da Rosa Silva y su pareja se mudaron a un sector de San Martín que se ubica hacia el norte de la Ruta 7 , entre los carriles Lavalle y Montecaseros. La intención de ambos era utilizar sus conexiones con el hampa lasherino para liderar una organización de venta de drogas en ese sector, pero desde un principio encontró resistencia por parte de otros malvivientes que allí residen, surge de las averiguaciones policiales.

Esa situación condujo a que, entre fines de septiembre y principios de octubre del año pasado, se produjeran una serie de enfrentamientos entre las bandas que se disputaban el control territorial de los barrios Los Parrales, Norte, Municipal I y II, El Nevado, Tropero Sosa, Güemes, Los Álamos y Néstor Kirchner.

Uno de esos episodios, ocurrido el 29 de septiembre, terminó con un joven, de 25 años, herido de bala en medio de un feroz enfrentamiento que se produjo en plena vía pública.

Tiroteo en San Martín

La reconstrucción señala que pasadas las 15 del citado día, varios llamados ingresaron a la línea de emergencias 911 para alertar sobre una pelea y disparos cerca de la zona de calles Leonardi y Jacobina.

Casi en paralelo, un sujeto identificado como Kevin Hernán Gabriel Martínez ingresó al Hospital Perrupato, ya que había sido herido por un proyectil en medio del enfrentamiento armado.

Los médicos lo revisaron y le diagnosticaron herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada y salida, que le comprometió un riñón. Por ese motivo, quedó internado durante un tiempo y, aunque finalmente logró recuperarse, su estado fue grave.

Desde el inicio de la investigación, los testimonios y las tareas de campo de los detectives apuntaron contra el Piojo como autor del disparo que dejó a Martínez luchando por su vida, motivo por el cual el fiscal de San Martín-La Colonia Gustavo Jadur, quien lidera la instrucción, solicitó su captura.

A sabiendas de que era intensamente buscado por las autoridades judiciales y policiales, Da Rosa Silva desapareció de San Martín y se mantuvo en la clandestinidad durante varios meses, hasta que fue capturado este último fin de semana en Las Heras.

La captura en Las Heras

Fue alrededor de las 18.30 del sábado cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba un recorrido preventiva por calle Olascoaga, en dirección al norte, donde divisaron un Renault negro, al mando de un sujeto con similares características al Piojo.

Debido a que los uniformados lasherinos habían sido alertados sobre la posible presencia de Da Rosa Silva en la zona, frenaron inmediatamente la marcha del vehículo y le dieron la voz de alto al conductor. No obstante, este aceleró y luego continuó la fuga por calle San Martín hacia el norte.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 00.20.40 (1) El Piojo siendo ingresado a la Comisaría 12° de San Martín, horas después de su captura en Las Heras. Gentileza.

Así, se inició una persecución que finalizó en una finca colindante al barrio Mathieu, donde los efectivos consiguieron detener al sospechoso. Una vez que lo identificaron mediante el uso del biométrico, constataron que se trataba de Da Rosa Silva y lo alojaron en la Subcomisaría Iriarte.

Más tarde, ese mismo día, el Piojo fue trasladado hasta la Comisaría 12° de San Martín, donde quedó tras las rejas a disposición del fiscal Jadur, quien lo iba a imputar por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.