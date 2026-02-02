6 motochorros asaltaron a 2 jóvenes y le dispararon cuatro veces al papá de uno de ellos

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el salvaje robo. Por el momento, los ladrones siguen prófugos.

Un nuevo episodio de delincuencia tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde seis motochorros asaltaron a dos jóvenes que estaban en la puerta de una casa. Luego, le dispararon cuatro veces al papá de una de las víctimas que había salido a defenderlos.

Video: mirá el video del asalto Motochorros asaltaron a dos jóvenes y luego le dispararon cuatro veces al papá de uno de ellos El hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 23, en el Barrio Padre Mario, en la localidad de González Catán. Allí, los dos jóvenes se encontraban charlando en la vereda, cuando en un momento fueron abordados por un grupo de motochorros.

La salvaje secuencia fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona. En el video se observa el momento en el que los delincuentes les robaron un celular y una bicicleta. Sin embargo, con la intención de evitar el robo, el papá de una de las víctimas salió a defenderlos con un caño. Afortunadamente, el hombre evitó que se lleven la segunda bicicleta.

Mientras se daban a la fuga, los ladrones dispararon cuatro veces contra el hombre. Según trascendió, ni él ni los jóvenes resultaron heridos. “Podría haber sido un desastre”, expresó Gustavo, el papá de uno de los asaltados, en diálogo con TN.