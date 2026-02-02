"No me puedo mover": el dramático relato del joven atacado por rugbiers a la salida de un boliche en Tucumán

Pablo Ledezma dio detalles del violento ataque ocurrido de madrugada en un boliche en Tucumán y contó como sigue su estado de salud.

La víctima contó que sus amigos no pudieron intervenir por miedo a ser atacado por los rugbiers.

El joven de 19 años relató el violento ataque que sufrió a la salida de un boliche en Tafí del Valle, Tucumán, donde, según denunció, fue golpeado por al menos 20 rugbiers. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves. Producto de la golpiza, Pablo Ledezma sufrió cortes profundos en la espalda, tiene ambos brazos dislocados y golpes internos.

La víctima contó que el episodio ocurrió cuando se retiraba del local nocturno La Cañada, al que había concurrido junto a dos amigos. Según explicó el joven en su testimonio, la agresión fue tan violenta que sus acompañantes no pudieron intervenir por temor a que la situación empeorara. “Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los mataban”, expresó.

Tras la golpiza, Ledezma fue asistido en el hospital local. Aunque aclaró que no se detectaron lesiones de gravedad, detalló que sufrió severos golpes en distintas partes del cuerpo. “Prácticamente no me puedo mover”, afirmó.

Brutal ataque en patota 20 rugbiers golpearon a un joven y lo tiraron a una zanja La identificación de los rugbiers Si bien los amigos de la víctima no pudieron intervenir durante el ataque, uno de ellos logró identificar a dos de los presuntos agresores. De acuerdo con el relato del joven, se trataría de jugadores del club Huirapuca.

Ledezma sostuvo que, tras lo ocurrido, tomó conocimiento de otros hechos violentos protagonizados por el mismo grupo. “Después de lo que me pasó a mí, me enteré de que ya habían protagonizado otros incidentes en el mismo lugar. Primero agredieron a un chico del Tucumán Lawn Tennis y a otro del Jockey. Uno de ellos terminó con una fractura de costilla”, indicó.