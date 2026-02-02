La revelación clave que dio la prima de Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles

Narela Barreto desapareció el viernes 23 de enero y el jueves pasado fue hallada sin vida. Se aguardan los resultados de la autopsia.

La causa que investiga la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que el jueves pasado fue hallada sin vida en Los Ángeles, continúa avanzado. Una de las primas de la víctima reveló un dato clave.

“Tenemos confirmado que fue asesinada”, aseguró Kiara. El viernes pasado, comenzó la autopsia al cuerpo de Narela y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados del exámen. En cuanto a esto, Kiara indicó que espera que los resultados de la autopsia puedan acercar a los investigadores a algún sospechoso.

Por otro lado, en cuanto al hallazgo del cuerpo de su prima, Kiara explicó que habría sido un desconocido quien encontró sus restos. “Aparentemente alguien desconocido la encontró en la calle, hizo la denuncia y la policía se hizo cargo del caso a partir de ahí. Por ahora es una causa abierta y con carácter de homicidio”, manifestó, en diálogo con Infobae.

El presunto vínculo de Narela Barreto y un chico colombiano Violeta, prima de Narela, y dos amigas de la joven, revelaron que “iba y venía” con un muchacho colombiano. En cuanto a esto, una de sus amigas indicó que Narela mantenía desde hace tiempo una “relación inestable” con el sospechoso.

argentina muerta estados unidos Violeta Barreto - Facebook “Narela era discreta pero algo comentó y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados”, señaló Violeta, en diálogo con Clarín. Y agregó: “Se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre”. Según mencionó, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano.