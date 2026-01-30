"Le habrán inyectado algo": la principal hipótesis de la familia de Narela, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles

Narela Barreto fue hallada muerta en una calle de Los Ángeles. Por el momento, las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen.

El jueves, el papá de Narela Barreto (27) confirmó que la joven argentina que estaba desaparecida desde el pasado viernes 23 de enero, fue hallada muerta en Los Ángeles. A pesar de que las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, los familiares revelaron cuál es su hipótesis.

Cuál es la principal hipótesis que manejan Santiago Barreto, hermano de Narela, sostuvo que sospechan que se habría tratado de un homicidio. “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”, expresó.

Además, el hermano de Narela descartó la hipótesis de un robo, ya que el departamento de su hermana se encontraba en perfectas condiciones cuando fue peritado por la Policía. “No fue un intento de robo, esto fue en la calle”, manifestó Santiago.

Narela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles El jueves, su papá confirmó que la hallaron sin vida. Viiole Barreto - Facebook Asimismo, en diálogo con Telenoche, el joven dio a conocer dónde hallaron a su hermana. Según detalló, la joven fue hallada cerca del departamento al que se había mudado hace poco tiempo. “Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, indicó. Y agregó: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”.